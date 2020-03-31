31.03.2020 | 17:29

В Пензе прошла дезинфекция общественных пространств. Пять автомобилей санитарной обработки были заправлены специальным раствором, который в течение часа убивает различные вирусы и инфекции. В 6:00 техника отправилась в рейс по улицам областного центра.

«Вещество безопасно для людей. В течение часа оно должно выветриться, поэтому на каждой машине присутствует сотрудник Управления по делам ГОЧС города Пензы, который вывешивает табличку, что проведена санитарная обработка. В течение часа желательно не садиться, чтобы не испачкаться этим веществом», - пояснил начальник Управления ГО ЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Бригады трудились во всех районах Пензы. Санитары города обильно поливали места большого скопления людей, в первую очередь - остановки общественного транспорта, скверы, парки, площади. Обрабатывали каждую скамейку. За работой людей в защитном снаряжении со стороны наблюдали дворники. Некоторые из них даже снимали на камеру мобильного телефона, как проходит дезинфекция.

«Раньше такого не было, раньше было спокойнее. Сегодня меньше мусора, похоже, что вчера народ уже соблюдал карантин. А вот вчера утром, после воскресенья, здесь было очень много. В воскресенье народ, как обычно, праздновал выходной», - рассказала дворник Зоя Барашкина.

Свести всю работу дезинфекторов к нулю могла погода. Главное, по словам специалистов, - чтобы в течение двух часов после санобработки не пошел дождь, который за считанные минуты смоет раствор. Однако небесная канцелярия оказалась благосклонна к борцам с распространением коронавирусной инфекции.

Такие профилактические мероприятия, если потребует ситуация, будут проводиться в городе и впредь.

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