31.03.2020 | 10:01

В Кузнецке увеличат интервал движения маршруток. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Изменения действуют в дни, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими. До 5 апреля включительно кузнечане смогут пользоваться общественным транспортом с 6:00 до 20:00, а не до 22:00, как это было ранее.

«Интервал движения будет увеличен на 10-15 минут на каждом маршруте», - пояснили в мэрии.

Ранее на режим выходного дня перешел общественный транспорт областного центра. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси также работают с увеличенным интервалом движения.

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