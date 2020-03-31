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Общество | В Кузнецке изменили график движения маршруток

31.03.2020|10:01
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В Кузнецке увеличат интервал движения маршруток. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Изменения действуют в дни, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими. До 5 апреля включительно кузнечане смогут пользоваться общественным транспортом с 6:00 до 20:00, а не до 22:00, как это было ранее.

«Интервал движения будет увеличен на 10-15 минут на каждом маршруте», - пояснили в мэрии.

Ранее на режим выходного дня перешел общественный транспорт областного центра. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси также работают с увеличенным интервалом движения.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|31.03.2020 10:06|

penzainform.ru писал(a):

Интервал движения будет увеличен на 10-15 минут
раз в пол часа теперь ходить будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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