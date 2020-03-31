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Общество | У депутата пензенского Заксобра Михаила Лисина закончился карантин

31.03.2020|12:52
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Депутат пензенского Законодательного собрания Михаил Лисин больше не находится на карантине. Об этом он вечером в понедельник, 30 марта, сообщил на своей странице в Facebook.

«Карантин (14 дней с момента последнего общения с супругой) у нас закончился еще в субботу», - отметил парламентарий, добавив, что накануне, в пятницу, 27-го числа, у него и сына медики взяли анализы.

Тесты оказались отрицательными.

«Все это время у нас с сыном была нормальная температура, мы не кашляли и не чувствовали недомогания. Наши врачи-вирусологи сказали мне по телефону: этого времени достаточно, чтобы сказать «Вы не заразились», - поделился Михаил Лисин.

Сейчас члены семьи первой пациентки, у которой выявили коронавирус, сняты с наблюдения, однако продолжают оставаться на самоизоляции.

«Сын рвется на улицу, очень хочет общаться с друзьями и сверстниками. Объясняю, этого делать сейчас не надо. Максимально перевели общение в телефон и интернет. Ситуация непростая. И от нас зависит, как она будет развиваться в Пензе», - заключил депутат.

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Источник — фото www.facebook.com/lisinmn
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Гость|31.03.2020 13:08|

Вот теперь мы спокойны

Гость|31.03.2020 13:08|

Сериал прям какой то

Гость|31.03.2020 13:09|

penzainform.ru писал(a):

первой пациентки, у которой выявили коронавирус
так и не дознались где она этот вирус подцепила?

Гость|31.03.2020 13:14|

так и не дознались где она этот вирус подцепила?

В тот день как раз подул сильный ветер из Италии.

Гость|31.03.2020 13:16|

Зараза к заразе не пристаёт

Гость|31.03.2020 13:23|

А вообще ,это на что то может повлиять?Есть депутаты,нет депутатов,в чем разница для смердов?

Гость|31.03.2020 13:27|

Ну задолбали уже со своим Лисиным!

Гость|31.03.2020 13:30|

Детям сейчас тяжелее взрослых сидеть дома когда такая прекрасная погода!Но все должны быть благоразумными и без надобности не выходить из дома!Спасибо за информацию!

Гость|31.03.2020 13:31|

Гость писал(a):

Детям сейчас тяжелее взрослых сидеть дома
Скачать ребенку игру и он будет занят на 2-3 недели

Гость|31.03.2020 13:32|

Какие депутаты , такой и карантин, кузяков заставляет работать гавнюшкины гадости, лисин своих работников не распустил, ура! У него карантин закончился, а у нас и не начинался

Гость|31.03.2020 13:33|

Нам этот лисин для чего, читать про него и его семейку?!

Гость|31.03.2020 13:34|

Запрети его ещё на месяц .

Гость|31.03.2020 13:36|

Отправить этого чинодрала назад в Италию, рвз он так любит там бывать

Гость|31.03.2020 13:38|

Какая печалька для нашей "элиты"- нельзя за границу сдриснуть! А то бы давно уж разбежались по италиям и прочим швейцариям

Гость|31.03.2020 13:50|

Гость писал(a):

ость|31.03.2020 13:08|

Вот теперь мы спокойны

Не говори,а то мы так все за него переживали.

Имя: Гость
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