31.03.2020 | 12:52

Депутат пензенского Законодательного собрания Михаил Лисин больше не находится на карантине. Об этом он вечером в понедельник, 30 марта, сообщил на своей странице в Facebook.

«Карантин (14 дней с момента последнего общения с супругой) у нас закончился еще в субботу», - отметил парламентарий, добавив, что накануне, в пятницу, 27-го числа, у него и сына медики взяли анализы.

Тесты оказались отрицательными.

«Все это время у нас с сыном была нормальная температура, мы не кашляли и не чувствовали недомогания. Наши врачи-вирусологи сказали мне по телефону: этого времени достаточно, чтобы сказать «Вы не заразились», - поделился Михаил Лисин.

Сейчас члены семьи первой пациентки, у которой выявили коронавирус, сняты с наблюдения, однако продолжают оставаться на самоизоляции.

«Сын рвется на улицу, очень хочет общаться с друзьями и сверстниками. Объясняю, этого делать сейчас не надо. Максимально перевели общение в телефон и интернет. Ситуация непростая. И от нас зависит, как она будет развиваться в Пензе», - заключил депутат.

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