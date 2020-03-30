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Общество | В Пензе наступил первый день нерабочей недели

30.03.2020|17:21
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Призыв оставаться дома, особенно людям старшего поколения, звучит на площади Ленина каждые пять минут. Он раздается практически в полной тишине. В Пензе наступил первый день нерабочей недели, объявленной Президентом РФ.

Как минимум до 6 апреля горожан попросили не выходить на улицу, чтобы сдержать распространение коронавируса. Большинство откликнулось на обращение: людей на улицах практически нет.

«Я направляюсь из глазного отделения клиники железнодорожников к себе домой в Арбеково. Вижу пустой город», - рассказала жительница г. Пензы Галина Саврасова.

В больницу, аптеку, в магазин за продуктами, на работу... А больше ходить и некуда, ведь многие торговые, развлекательные организации в Пензе временно перестали работать.

Согласно распоряжению, двери наглухо закрыли непродовольственные магазины, строймаркеты, салоны красоты, автосервисы. Не принимает посетителей даже главпочтамт, по крайней мере следующие три дня.

«Хотела оплатить проездной на апрель. Я рассчитывала, что, как обычно, в конце месяца оплачу», - отметила горожанка.

Впрочем, есть места в центре Пензы, где ждут посетителей. Например, на улице Кирова работает зоомагазин.

Вместе с тем продолжают действовать магазины с товарами хозяйственного назначения, кредитные организации. Галина Наумова как раз воспользовалась возможностью заглянуть в одну из таких.

«Потому что денег нужно в банке взять, без денег как проживешь? Кушать хочется», - пояснила она.

Завтракать, обедать и ужинать теперь только дома. Кафе, рестораны и бары на этой неделе не принимают гостей. Окна, где еще в выходные выдавали горячий кофе, не открываются. Теперь разрешена только дистанционная торговля, курьеры возят еду уже с утра.

«Много, все дома сидят», - сообщил курьер Алексей.

Единицы людей - так теперь выглядит улица Московская в полдень. Прохожих мало, но тем не менее они есть.

«Хочу умереть как герой», - заявил житель г. Пензы Анатолий.

Но герои думают не только о себе.

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Гость|30.03.2020 19:33|

Зайдите в любой дворик-увидите,что ребятишки либо в футбол играют, либо на велосипедах катаются.

Гость|30.03.2020 19:47|

Да как же остаться дома,если рестораны"троицкий" или кафе Кофе бен"",работают пускай на вынос,но работают,и люди там повара, бариста,должны выходить на работу т.к. работодатель не даёт выходные и каждый день в транспорте утром едут на работу тысячи пензяков ,многие чихают и кашляют,в транспорте почти ни у кого нет масок,какая самоизоляция кто вообще в неё верит

Гость|30.03.2020 19:55|

Что власть решит организовать для народа, то обязательно получается либо его грабёж либо домашний арест

Гость|30.03.2020 20:32|

Картинки с центра города, на рябовой втерновке толпа народа, шиномонтаж, автослесаря,заправка торгует продуктами, все работают одни ипэшники и им пофиг, заправка фрэш, пирожки Кофе всё есть

Гость|30.03.2020 20:35|

Сегодня видел много людей, из окон автомобиля. Причем без масок. Тут явно что-то не сходится

Гость|30.03.2020 20:38|

В Заречном полно людей гуляют, много мамаш с колясками.

Гость|30.03.2020 20:47|

Тут многие радовались введенным мерам, как президентом, так и мэром. Покрикивали на тупых нарушителей режима, которым дома не сидится. А меж тем никто не удосужился прочитать эти филькины постановления.

Однако в этом вопросе все совсем не просто. По конституции каждый гражданин имеет право на передвижение (статья 1), право на работу (статья 37). Существенно ограничить конституционные права граждан можно только введя режим ЧС (чрезвычайной ситуации) с последующим Карантином в случае эпидемии, комендантским часом итд и ввести этот режим может только президент.

Что же имеем на сегодняшний день? И гарант и мэр в своих обращениях не разу не употребили этих конкретных слов. Выдумали выходные, каникулы теперь еще "Режим домашней самоизоляции". Если угроза реальна , как сейчас кричат из каждого утюга, то почему нет этих конкретных, законных мер? Почему в Индии, Италии , Испании итд введен режим ЧС , а у нас какие-то непонятные режимы, и словесные конструкции?

А все очень просто, в режиме ЧС заботу за обеспечение населения жизенно необходимыми товарами, лекарствами итд берет на себя государство, а выполнение мер является обязательным и уже тогда несоблюдение карантина может караться уголовно (а не как сейчас , хотят ввести штрафы , пропуска и прочий бред). Выполнение обязательств приостанавливается, выплата ипотек, кредитов, арендных платежей, зарплат, алиментов итд.

Сейчас же выходит, что и ЧС не введен и работать не дают. Откуда ,в таком случае, возьмутся зарплаты, оплата арендных платежей, ипотеки и прочие платежи?

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