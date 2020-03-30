30.03.2020 | 17:21

Призыв оставаться дома, особенно людям старшего поколения, звучит на площади Ленина каждые пять минут. Он раздается практически в полной тишине. В Пензе наступил первый день нерабочей недели, объявленной Президентом РФ.

Как минимум до 6 апреля горожан попросили не выходить на улицу, чтобы сдержать распространение коронавируса. Большинство откликнулось на обращение: людей на улицах практически нет.

«Я направляюсь из глазного отделения клиники железнодорожников к себе домой в Арбеково. Вижу пустой город», - рассказала жительница г. Пензы Галина Саврасова.

В больницу, аптеку, в магазин за продуктами, на работу... А больше ходить и некуда, ведь многие торговые, развлекательные организации в Пензе временно перестали работать.

Согласно распоряжению, двери наглухо закрыли непродовольственные магазины, строймаркеты, салоны красоты, автосервисы. Не принимает посетителей даже главпочтамт, по крайней мере следующие три дня.

«Хотела оплатить проездной на апрель. Я рассчитывала, что, как обычно, в конце месяца оплачу», - отметила горожанка.

Впрочем, есть места в центре Пензы, где ждут посетителей. Например, на улице Кирова работает зоомагазин.

Вместе с тем продолжают действовать магазины с товарами хозяйственного назначения, кредитные организации. Галина Наумова как раз воспользовалась возможностью заглянуть в одну из таких.

«Потому что денег нужно в банке взять, без денег как проживешь? Кушать хочется», - пояснила она.

Завтракать, обедать и ужинать теперь только дома. Кафе, рестораны и бары на этой неделе не принимают гостей. Окна, где еще в выходные выдавали горячий кофе, не открываются. Теперь разрешена только дистанционная торговля, курьеры возят еду уже с утра.

«Много, все дома сидят», - сообщил курьер Алексей.

Единицы людей - так теперь выглядит улица Московская в полдень. Прохожих мало, но тем не менее они есть.

«Хочу умереть как герой», - заявил житель г. Пензы Анатолий.

Но герои думают не только о себе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.