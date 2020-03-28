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Общество | Пензенский автовокзал сократил количество рейсов из-за эпидситуации

28.03.2020|15:03
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Пензенское объединение автовокзалов отменило часть рейсов из-за снижения пассажиропотока. Объявление об этом размещено на сайте предприятия.

С 26 марта по 7 апреля не ходит автобус Пенза - Мытищи, отправлявшийся в 20:00. С 1 по 12 апреля отменен автобус на Земетчино (12:35). С 2 по 14 и с 16 по 29 апреля нельзя будет уехать в Москву в 20:30. Также не отправится транспорт на Каменку рейсами в 9:40 и 15:40.

Автобус, следовавший через Пензу из Донецка в Нижний Новгород, перестал ходить с 21 марта.

С 29 марта до 5 апреля нельзя будет уехать в Мокшан рейсами в 6:50, 10:00, 13:25, 18:30.

На странице объединения автовокзалов в Instagram размещено объявление о том, что с 30 марта по 5 апреля в связи с эпидемиологической обстановкой будет сокращено количество рейсов.

«Уточнить информацию об интересующем вас рейсе можно по телефону справочной 8(8412)94-59-33, а также в приложении «Автовокзал Пенза» и на сайте avtovokzal-penza.ru при оформлении билетов», - говорится в сообщении с хештегом #домалучше.

Также подписчикам рекомендуют приобретать билеты не на автовокзале, а через интернет-сервисы.

«Берегите себя и своих близких и будьте здоровы», - обращаются представители транспортной организации к пассажирам.

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Гость|28.03.2020 15:13|

О бывшем существовании некоторых рейсов узналось из этой публикации. С каких это пор вокзал был международным?

Гость|28.03.2020 15:43|

а говорящих населенные пункты мужиков разогнали?

Имя: Гость
Комментарий:

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