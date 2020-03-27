27.03.2020 | 09:20

Об историческом центре Пензы шла речь на совещании в администрации Пензы в четверг, 26 марта.

В частности, обсуждалась возможность сохранения старинных зданий, которые не относятся к объектам культурного наследия, но могут представлять архитектурную ценность. Участники встречи предложили выход - сдавать такие дома в аренду с условием дальнейшей реставрации.

Глава администрации города Андрей Лузгин дал поручение проработать правовой механизм решения этой задачи и найти заинтересованных лиц, которые смогут восстановить и эксплуатировать такие объекты. Он отметил, что городские власти готовы взаимодействовать с общественниками в сфере сохранения исторического наследия.

Также участники совещания рассмотрели концепцию развития квартала, ограниченного улицами Бакунина, Пушкина, Плеханова и Гладкова. Сейчас уже имеется градостроительный анализ территории, началась подготовка задания для конкурса на разработку мастер-плана по этому кварталу.

«Мэр поставил задачу предусмотреть связь района цирка с территорией вокзала Пенза-I для их комплексного развития», - сообщили в пресс-службе администрации города.

23 января губернатор Иван Белозерцев посетил стройплощадку цирка на улице Плеханова. Он обратил внимание на здание бывшей пожарной части (сейчас - автотранспортная часть МЧС), примыкающее к территории учреждения культуры со стороны улицы Гладкова. По мнению Ивана Белозерцева, нужно либо перевести транспорт спасателей в другое место и снести ветхое здание, либо привести его в порядок за счет средств областной казны.

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