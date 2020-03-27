27.03.2020 | 17:58

Прочувствовать атмосферу, царившую в зале заседаний Пензенской городской думы в пятницу, 27 марта, было непросто. На восьмой сессии не было представителей местных СМИ. Трансляция заседания проходила в режиме онлайн.

Первым докладчиком выступил сити-менеджер Андрей Лузгин. Более часа он провел за трибуной, отвечая депутатам, и, уже заняв место по правую руку от главы города, продолжил разъяснения по злободневным вопросам. Например, будут ли в областном центре открыты детские сады в период с 30 марта по 3 апреля - неделя в России объявлена нерабочей.

«На штабе было принято решение, что детские сады в городе Пензе продолжат свою работу. У нас естественным образом произошло снижение. По состоянию на среду у нас 40% от списочной численности присутствовало в детских садах. Мы рассчитываем, что 80% или 90% граждан останутся дома со своими детьми, оставшиеся 10% будут в группах по три человека находиться в детском садике», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

При этом мэр уточняет, что такое решение неокончательное. Все может измениться. Так оно и случилось, но уже после сессии: в детских садах оставят только дежурные группы.

Профилактика, а также соблюдение всех рекомендаций и постановлений является одним из факторов, позволяющих держать ситуацию под контролем.

«Особенно в рамках борьбы с коронавирусом мониторим их ежедневно. Все перевозчики выпускают автомобили в пригодном санитарном состоянии, они чистые. Просим перевозчиков в течение дня проводить хотя бы сухую уборку», - сообщил Андрей Лузгин.

Соблюдают меры безопасности и депутаты. Некоторые в медицинских масках пришли на сессию, где было явно больше пятидесяти присутствующих.

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