25.03.2020 | 10:19

В Пензенской области разработают план устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса. Об этом шла речь на совещании губернатора Ивана Белозерцева с кабинетом министров, состоявшемся во вторник, 24 марта.

Для разработки плана будет создан оперативный штаб. Глава региона перечислил задачи, которые он должен решить. В частности, необходимо проводить постоянный мониторинг цен на продукты, чтобы не допустить скачка их стоимости. Параллельно региональный минсельхоз должен потрудиться над тем, чтобы местные производители активнее представляли продукцию в торговых сетях.

«Нужно также, если возникнет такая необходимость, предусмотреть ограничения на вывоз продовольственных товаров за пределы региона», - добавил Иван Белозерцев.

Каждый из министров должен проанализировать риск увольнения сотрудников с предприятий курируемой им отрасли и продумать варианты их устройства на новую работу.

Кроме того, губернатор поручил рассмотреть возможности кооперации малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями и подготовить предложения по субсидиям и возможным отсрочкам платежей для малого и среднего бизнеса. А региональный минфин должен разработать варианты корректировки областного бюджета.

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