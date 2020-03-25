25.03.2020 | 13:12

Больничный лист на время 14-дневного пребывания в самоизоляции после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, следует оформить без посещения поликлиники - дистанционно.

Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Порядок оформления документов начал действовать 20 марта.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. В отличие от стандартной практики, когда гражданин получает деньги после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

Для подачи заявления на удаленное открытие больничного листа по карантину следует зайти или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте fss.ru (для этого можно использовать пароль от сайта госуслуг) либо попросить об этом другое застрахованное лицо. Затем в окне «Направить заявление» нужно нажать на кнопку «Оформить ЛН по карантину», заполнить указанную форму и нажать кнопку «Подать заявление».

«Заявление можно подать сразу и на себя, и на всех проживающих вместе с вами работающих людей. Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог. Удобен он и для работодателя, так как сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства», - сообщили в Пензенском региональном отделении Фонда соцстраха РФ.