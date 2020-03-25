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Общество | Пензенцам, находящимся на карантине, больничный оплатят частями

25.03.2020|13:12
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Больничный лист на время 14-дневного пребывания в самоизоляции после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, следует оформить без посещения поликлиники - дистанционно.

Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Порядок оформления документов начал действовать 20 марта.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. В отличие от стандартной практики, когда гражданин получает деньги после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

Для подачи заявления на удаленное открытие больничного листа по карантину следует зайти или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте fss.ru (для этого можно использовать пароль от сайта госуслуг) либо попросить об этом другое застрахованное лицо. Затем в окне «Направить заявление» нужно нажать на кнопку «Оформить ЛН по карантину», заполнить указанную форму и нажать кнопку «Подать заявление».

«Заявление можно подать сразу и на себя, и на всех проживающих вместе с вами работающих людей. Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог. Удобен он и для работодателя, так как сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства», - сообщили в Пензенском региональном отделении Фонда соцстраха РФ.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.03.2020 13:38|

Отлично, главное чтобы это реально сработало. Очень хорошее дело.

Гость|25.03.2020 13:40|

penzainform.ru писал(a):

достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.
А как быть тем жильцам подъезда дома, в котором обнаружили хворую бабку? Как им оформить больничный дистанционно? У них и прописка может быть не в этом доме...

Гость|25.03.2020 13:46|

Хорошо написано!

А как это будет выглядеть на практике?

Чтобы ФСС оплатил дист нетрудоспособности работодатель должен предоставить реестр. Через 7 дней нахождения на больничном, как этот реестр работодатель оформит?? Нужны сведения об этом больничном.

Гость|25.03.2020 14:01|

кинут людей на бабки как всегда

Гость|25.03.2020 14:06|

quote="Гость"]А как быть тем жильцам подъезда дома, в котором обнаружили хворую бабку? Как им оформить больничный дистанционно? У них и прописка может быть не в этом доме...А как быть сотрудникам учреждений культуры, где заболевшая бабушка пела в хоре? Или им больничный за контакт не положен? Скрывали вирус 5 дней - для чего? Боялись за свои шкуры и насиженные места? Или может указание "сверху" было молчать до последнего?

Гость|25.03.2020 14:10|

Частями... органа из трех букв...

Гость|25.03.2020 14:14|

Гость писал(a):

Чтобы ФСС оплатил лист нетрудоспособности работодатель должен предоставить реестр. Через 7 дней нахождения на больничном, как этот реестр работодатель оформит?? Нужны сведения об этом больничном.
Сначала работник должен выздороветь, потом написать заявление работодателю с указанием счета карты МИР, куда перечислить деньги, потом работодатель отправляет реестр в ФСС, а тот пречисляет деньги. На все про все -минимум 2 недели после выздоровления. Зачем дурят народ?

Гость|25.03.2020 14:17|

Да, про карту МИР и письменное заявление работника как-то все забыли. Не верите- попробуйте сами на практике. Очковтерательство от ФСС, который сам не знает свои ранеее изданные нормативные Акты.

Имя: Гость
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