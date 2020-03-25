25.03.2020 | 13:11

Сотрудники УФСИН по Пензенской области подвели итоги операции «Розыск». Целью мероприятия было найти и задержать лиц, совершивших побеги из исправительных учреждений, скрывающихся от дознавателей и уклоняющихся от отбывания наказания.

Так, правоохранители нашли и задержали троих осужденных, которые должны были самостоятельно прибыть в колонию-поселение, однако не сделали этого.

Один из них скрывался в Самарской области, другой - в Москве. Обоим мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем под конвоем доставили в колонии.

«В ноябре 2019 года в отделение розыска регионального УФСИН от коллег из Архангельской области поступила информация, что неоднократно судимый гражданин 1980 года рождения, которого за совершение преступления районный суд Архангельска приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима, следует из Москвы в Пензу на рейсовом автобусе», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Полиция быстро установила номер транспортного средства и последовала за ним. На въезде в Пензу уклониста задержали.

Всего за время операции стражи правопорядка проверили больше 70 адресов, где могли скрываться преступники.

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