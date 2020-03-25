Сетевое издание|18+|Среда|25 мар 2020|14:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  85.57  |  $  79.15

Общество | Пензенские сотрудники УФСИН задержали потерянных осужденных

25.03.2020|13:11
Печать

Сотрудники УФСИН по Пензенской области подвели итоги операции «Розыск». Целью мероприятия было найти и задержать лиц, совершивших побеги из исправительных учреждений, скрывающихся от дознавателей и уклоняющихся от отбывания наказания.

Так, правоохранители нашли и задержали троих осужденных, которые должны были самостоятельно прибыть в колонию-поселение, однако не сделали этого.

Один из них скрывался в Самарской области, другой - в Москве. Обоим мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем под конвоем доставили в колонии.

«В ноябре 2019 года в отделение розыска регионального УФСИН от коллег из Архангельской области поступила информация, что неоднократно судимый гражданин 1980 года рождения, которого за совершение преступления районный суд Архангельска приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима, следует из Москвы в Пензу на рейсовом автобусе», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Полиция быстро установила номер транспортного средства и последовала за ним. На въезде в Пензу уклониста задержали.

Всего за время операции стражи правопорядка проверили больше 70 адресов, где могли скрываться преступники.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте