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Происшествия | В одном районе Пензы за день произошло две аварии с «Калинами»

11.11.2019|08:28
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Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на пересечении улиц Суворова и Кулакова. Авария произошла в Пензе вечером в воскресенье, 10 ноября.

Фотография с места ДТП была опубликована в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, участниками столкновения стали ВАЗ-2110 и «Лада-Калина».

У «десятки» серьезно повреждена передняя часть, о состоянии второй машины не сообщается. Так же пока неизвестно, пострадали ли в результате ДТП люди.

Еще одна авария (тоже с участием «Лады-Калины») произошла в нескольких сотнях метров от этого перекрестка днем 10 ноября. Около 14:00 легковой автомобиль пробил ограждение при въезде на Гагаринский путепровод.

По фактам обоих ДТП проведут проверки.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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