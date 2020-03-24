24.03.2020 | 18:54

Пес напал на жителя Северной Поляны поздно вечером, когда тот вышел из торгового центра.

«С пакетами с едой, абсолютно трезвый. Она не просто набрасывалась, а делала это специально, то есть подготовленная собака. Я сам работаю в охране 15 лет, знаю, как защищаться от них. Я разворачиваюсь, пакет вперед, отбиваюсь ногой, а она отпрыгивает, то есть собака подготовленная, с ошейником», - рассказала пензенец.

Мужчина вспомнил, что видел животное много раз. Рядом с торговым центром стоянка, склад. Зверь по кличке Рыжий постоянно там крутится.

«Не знаю, приблудилась. Ее прохожие кормят, она живет здесь. Что же, застрелить ее?» - отметил горожанин.

Днем пес ведет себя вполне дружелюбно, виляет хвостом. А ночью собака неожиданно проявила агрессию и серьезно напугала пензенца.

«Охранник выставлял сзади конусы. Он увидел, что я с ней борюсь, позвал ее, стал на нее ругаться. Она отвернулась, а я воспользовался моментом, перебежал через дорогу и спрятался. Я вызвал полицию. За черту дороги она не перебегала. Собаки имеют свойство охранять свою территорию», - пояснил горожанин.

Органы местного самоуправления вправе поймать животное и отправить в пункт передержки. Но собака должна быть бродячей, а этот пес с ошейником и на одичавшего не похож.

Пензенец написал заявление в полицию, может, удастся найти владельца Рыжего. Мужчина хотел бы одного - чтобы хозяин следил за своей собакой.

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