24.03.2020 | 13:58

Во вторник, 24 марта, на совещании в администрации Пензы обсудили работу по противодействию распространению коронавируса. В частности, речь зашла о работе школ.

Напомним, 17 марта всех учеников досрочно распустили на каникулы. Через несколько дней родители младшеклассников, которые не могут рассчитывать на поддержку бабушек и дедушек, стали жаловаться, что детей не с кем оставить.

Обращение одной из матерей было озвучено на пресс-конференции 20 марта. Тогда губернатор Иван Белозерцев пообещал, что с 23-го числа во всех школах организуют дежурные группы по пять-десять человек, где ребята могли бы заниматься.

«Группы разместятся на каждом этаже, чтобы потоки не пересекались. Безусловно, будут соблюдаться все нормы безопасности», - заверил глава региона.

На совещании 24 марта заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что в городских школах сформированы дежурные группы для детей, которые остались без присмотра. Однако ни одной заявки от родителей учеников так и не поступило.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.