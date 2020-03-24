Во вторник, 24 марта, на совещании в администрации Пензы обсудили работу по противодействию распространению коронавируса. В частности, речь зашла о работе школ.
Напомним, 17 марта всех учеников досрочно распустили на каникулы. Через несколько дней родители младшеклассников, которые не могут рассчитывать на поддержку бабушек и дедушек, стали жаловаться, что детей не с кем оставить.
Обращение одной из матерей было озвучено на пресс-конференции 20 марта. Тогда губернатор Иван Белозерцев пообещал, что с 23-го числа во всех школах организуют дежурные группы по пять-десять человек, где ребята могли бы заниматься.
«Группы разместятся на каждом этаже, чтобы потоки не пересекались. Безусловно, будут соблюдаться все нормы безопасности», - заверил глава региона.
На совещании 24 марта заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что в городских школах сформированы дежурные группы для детей, которые остались без присмотра. Однако ни одной заявки от родителей учеников так и не поступило.
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А смысл этих групп с 8 до 12 утра, да еще и без еды????? Родители в основном работают полный рабочий день, а не с 8 до 12! Ребенка же нужно привести в школу, а потом забрать в 12, кто это будет делать, если ребенка итак не с кем оставить, у родителей же нет удаленной работы, свободного графика и карантина! Все сделано для галочки, мол, мы предложили, а вы отказались.