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Общество | В Пензе родители младшеклассников не воспользовались дежурными группами

24.03.2020|13:58
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Во вторник, 24 марта, на совещании в администрации Пензы обсудили работу по противодействию распространению коронавируса. В частности, речь зашла о работе школ.

Напомним, 17 марта всех учеников досрочно распустили на каникулы. Через несколько дней родители младшеклассников, которые не могут рассчитывать на поддержку бабушек и дедушек, стали жаловаться, что детей не с кем оставить.

Обращение одной из матерей было озвучено на пресс-конференции 20 марта. Тогда губернатор Иван Белозерцев пообещал, что с 23-го числа во всех школах организуют дежурные группы по пять-десять человек, где ребята могли бы заниматься.

«Группы разместятся на каждом этаже, чтобы потоки не пересекались. Безусловно, будут соблюдаться все нормы безопасности», - заверил глава региона.

На совещании 24 марта заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что в городских школах сформированы дежурные группы для детей, которые остались без присмотра. Однако ни одной заявки от родителей учеников так и не поступило.

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Гость|24.03.2020 14:18|

А смысл этих групп с 8 до 12 утра, да еще и без еды????? Родители в основном работают полный рабочий день, а не с 8 до 12! Ребенка же нужно привести в школу, а потом забрать в 12, кто это будет делать, если ребенка итак не с кем оставить, у родителей же нет удаленной работы, свободного графика и карантина! Все сделано для галочки, мол, мы предложили, а вы отказались.

Гость|24.03.2020 14:27|

Это не решение проблемы. В школу значит детям ходить нельзя, а в таких группах контактировать можно... И до обеда, а кто потом сможет забрать и накормить опять же...Все для людей у нас в стране...

Имя: Гость
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