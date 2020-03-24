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Общество | В апреле в Заре высадят более 25 тысяч саженцев

24.03.2020|13:35
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Самое большое количество деревьев во время всероссийской акции «Сад памяти - сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, появится в пензенском микрорайоне Заря.

По предварительной информации, акция пройдет 14 апреля, старт в 10:00. Планируется высадить более 25 тысяч сеянцев и саженцев на площади 7,5 га. Среди культур - сосна, каштан, ясень и дуб.

В акции примут участие ветераны войны, работники лесного хозяйства области, студенты, школьники, представители органов власти региона, волонтеры.

В Пензенской области определено 76 участков площадью свыше 37 гектаров для посадки деревьев во время акции «Сад памяти - сад жизни». Всего планируется укоренить более 80 тысяч лесных растений.

«В поддержку проведения акции создан сайт садпамяти2020.рф, на котором отображены все точки посадки деревьев. Принять участие могут все желающие: нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку. Необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|24.03.2020 13:48|

И кто будет считать, сколько на само деле высадят? Вот где распил-то!

Гость|24.03.2020 13:50|

Сколько человек необходимо, чтобы за несколько часов высадить 25000 сеянцев и саженцев?

Гость|24.03.2020 13:52|

А не там ли в прошлом году любители шашлыков спалили ранее посаженные саженцы?

Гость|24.03.2020 13:56|

Столько лет там высаживают саженцев, а приживаются единицы. Посадили, и забыли.

Гость|24.03.2020 14:00|

Гость писал(a):

Столько лет там высаживают саженцев, а приживаются единицы. Посадили, и забыли.
Высаживают на бумаге.

Гость|24.03.2020 14:11|

Через четере года здесь будет город-сад.

Гость|24.03.2020 14:13|

На РЕН ТВ звоните скорее, пусть ещё сюжет снимут!

А то всё дома да дома, трещины да трещины...

Имя: Гость
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