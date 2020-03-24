24.03.2020 | 13:35

Самое большое количество деревьев во время всероссийской акции «Сад памяти - сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, появится в пензенском микрорайоне Заря.

По предварительной информации, акция пройдет 14 апреля, старт в 10:00. Планируется высадить более 25 тысяч сеянцев и саженцев на площади 7,5 га. Среди культур - сосна, каштан, ясень и дуб.

В акции примут участие ветераны войны, работники лесного хозяйства области, студенты, школьники, представители органов власти региона, волонтеры.

В Пензенской области определено 76 участков площадью свыше 37 гектаров для посадки деревьев во время акции «Сад памяти - сад жизни». Всего планируется укоренить более 80 тысяч лесных растений.

«В поддержку проведения акции создан сайт садпамяти2020.рф, на котором отображены все точки посадки деревьев. Принять участие могут все желающие: нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку. Необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.