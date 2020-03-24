24.03.2020 | 15:12

Во вторник, 24 марта, в Новосибирске, куда отослали анализы 77-летней пензячки, подтвердили, что она больна коронавирусом.

У женщины диагностирована нетяжелая форма пневмонии. Ее лечение проводится без применения аппарата искусственной вентиляции легких в центре спецвидов медицинской помощи.

Оперативный штаб утверждает, что пожилая горожанка не контактировала с первой заболевшей - супругой Михаила Лисина Людмилой.

«В связи с появляющимися слухами считаю необходимым сообщить, что женщины не являются родственниками и, скорее всего, никогда не контактировали», - заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сейчас проводится работа по выявлению, взятию на меднаблюдение и лабораторное обследование контактных лиц, число которых, по предварительным данным, оценивается в 87 человек. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Людмилу Лисину в ближайшее время выпишут из больницы. Перед этим, на 11-й день лечения, сделают контрольный тест на коронавирус.

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