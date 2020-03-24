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Общество | Коронавирус у второй пензячки подтвержден в Новосибирске

24.03.2020|15:12
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Во вторник, 24 марта, в Новосибирске, куда отослали анализы 77-летней пензячки, подтвердили, что она больна коронавирусом.

У женщины диагностирована нетяжелая форма пневмонии. Ее лечение проводится без применения аппарата искусственной вентиляции легких в центре спецвидов медицинской помощи.

Оперативный штаб утверждает, что пожилая горожанка не контактировала с первой заболевшей - супругой Михаила Лисина Людмилой.

«В связи с появляющимися слухами считаю необходимым сообщить, что женщины не являются родственниками и, скорее всего, никогда не контактировали», - заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сейчас проводится работа по выявлению, взятию на меднаблюдение и лабораторное обследование контактных лиц, число которых, по предварительным данным, оценивается в 87 человек. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Людмилу Лисину в ближайшее время выпишут из больницы. Перед этим, на 11-й день лечения, сделают контрольный тест на коронавирус.

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Гость|24.03.2020 15:21|

А она на субботник пойдет?

Гость|24.03.2020 15:22|

ей теперь можно.

Гость|24.03.2020 15:23|

Дурачёк пишит

Гость|24.03.2020 15:23|

Контакты - 87 человек! Офигеть, такое впечатление, бабуля бегала во время болезни по всем знакомым, чтобы пожелать им здоровья..

Гость|24.03.2020 15:27|

В магазин сходила - 30 контактов, во второй зашла - ещё 20.

Гость|24.03.2020 15:27|

С утра постепенно готовили к тому, что диагноз подтвердится. Сами уже знали точно. Ну и к чему темнить? Отсутствие информации или ее искажение порождает панику, а не точные и своевременные данные.

Гость|24.03.2020 15:29|

Интересно, если Лисина не выезжала за границу и пределы области, где ходит тот человек, который заразил ее и еще попутно эту бабульку? Он один или их уже много?

Гость|24.03.2020 15:30|

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Гость|24.03.2020 15:32|

Рейтинг региона растет!

Гость|24.03.2020 15:34|

В нашей стране статистика работает так, что сколько надо столько и будет. Надо будет чтобы 2*2 было 5. С экранов будут убеждать что 5 это самое верное число, а все кто думает что 4 в корне не правы :)

Гость|24.03.2020 15:34|

Получается, что больной №0 так и не найден.

Гость|24.03.2020 15:34|

Гость писал(a):

Рейтинг региона растет!
Ждут полноводные реки бабла?

Гость|24.03.2020 15:37|

Опять Лисина.

Гость|24.03.2020 15:40|

Гость писал(a):

Опять Лисина.
У кого? =O

...

Мало нам коронавируса - теперь еще и лисина какая то ...

Гость|24.03.2020 15:43|
+1

Вместо того, чтобы искусственно занижать показатель ради "хорошей" статистики, надо сдерживать реальный рост заражений. А для этого надо оперативно выявлять "подозрительных" и изолировать их в ожидании результатов анализов. Чем больше выявляется заболевших, тем меньше они успеют заразить других. Так что бояться надо "плохих" цифр числа больных, а плохой работы с выявляемостью. Если бы сейчас в пензенской больнице лежало больше людей с подтвержденным диагнозом, было бы спокойнее - значит, меньше зараженных бродят по торговым центрам и улицам.

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Имя: Гость
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