23.03.2020 | 10:27

В понедельник, 23 марта, губернатор Иван Белозерцев призвал жителей Пензенской области по возможности отказаться от поездок в Москву, в том числе командировок, из-за угрозы распространения коронавируса.

«Если нет острой необходимости, то нужно две-три недели побыть дома. Нужно максимум находиться дома, чтобы не заболеть, не подхватить вирус и не привезти его в Пензенскую область. Чем больше будет контактов, тем выше вероятность», - подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки, 22 марта, новых случаев коронавирусной инфекции в области не зарегистрировали, по-прежнему зафиксирована только одна больная - супруга депутата регионального Законодательного собрания Михаила Лисина Людмила.

По словам министра здравоохранения Александра Никишина, в настоящее время состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время ее выпишут из стационара.