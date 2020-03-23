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Общество | Жителей Пензенской области призвали отказаться от поездок в Москву

23.03.2020|10:27
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В понедельник, 23 марта, губернатор Иван Белозерцев призвал жителей Пензенской области по возможности отказаться от поездок в Москву, в том числе командировок, из-за угрозы распространения коронавируса.

«Если нет острой необходимости, то нужно две-три недели побыть дома. Нужно максимум находиться дома, чтобы не заболеть, не подхватить вирус и не привезти его в Пензенскую область. Чем больше будет контактов, тем выше вероятность», - подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки, 22 марта, новых случаев коронавирусной инфекции в области не зарегистрировали, по-прежнему зафиксирована только одна больная - супруга депутата регионального Законодательного собрания Михаила Лисина Людмила.

По словам министра здравоохранения Александра Никишина, в настоящее время состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время ее выпишут из стационара.

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Гость|23.03.2020 10:49|

А кто на вахту ездит из за отсутствия работы в области что должен делать?

Гость|23.03.2020 10:49|

С дуба рухнул что ли?На вахту в столицу куча народу ездит.Поумничал на камеру.

Гость|23.03.2020 10:54|

penzainform.ru писал(a):

«Если нет острой необходимости, то нужно две-три недели побыть дома.
Т.е. Иван Александрович уже знает примерную дату окончания эпидемии? Ай, молодца...

Гость|23.03.2020 10:59|

А проводники? Вот уж точно группа риска, кто запросто притащить заразу в город

Гость|23.03.2020 11:00|

Главный врач больницы им. Виноградова Ольга Шарапова советуется со старцами

Оказывается, главные врачи тоже иногда могут прибегать к помощи высших сил. Ольга Шарапова оказалась именно из таких. Она обвинила членов партии КПРФ в том, что те делают прогнозы словно астрологи, хотя сама додумалась консультироваться со старцами. Где логика? Ответ на этот вопрос можно искать вечно.

Гость|23.03.2020 11:04|

Гость писал(a):

Гость|23.03.2020 10:49|

А кто на вахту ездит из за отсутствия работы в области что должен делать?

Пусть не ездит.

Гость|23.03.2020 11:05|

Америка выплатит каждому налогоплательщику страны по 1000$ в качестве материальной помощи из-за коронавируса. Между тем, в России взвинтили цены на гречку, крупы, сахар и бензин.

Гость|23.03.2020 11:06|

Гость писал(a):

А кто на вахту ездит из за отсутствия работы в области что должен делать?
А куда делась работа в области? Ее полно!

Гость|23.03.2020 11:11|

Ага. 17 тыс это путинский средний класс, ни в чём себе не отказывайте

Гость|23.03.2020 11:11|

А куда делась работа в области? Ее полно!

- это за 15 тыс что ли работа?

Гость|23.03.2020 11:11|

Гость писал(a):

С дуба рухнул что ли?На вахту в столицу куча народу ездит.Поумничал на камеру.
В начали пенсии у нас отнял, а теперь ещё и работать запрещает? А кормить нас кто будет?

Гость|23.03.2020 11:11|

МОСКВА, 23 мар За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Гость|23.03.2020 11:13|

Ну так понедельник, умного от него ждать не приходится по понедельникам особенно.

Гость|23.03.2020 11:15|

Так это в Америках , скоро им кирдык. Нам нужны только поправки в Конституцию , больше ничего.

Гость|23.03.2020 11:15|

Работа... У нас тут везде своя атмосфэра...

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