23.03.2020 | 17:55

Природа торопится жить. Кусты сирени первыми отреагировали на раннюю весну и уже привлекают к себе внимание набухшими почками. А вот суждено ли им будет распуститься, пока неясно. Снегом засыпает еще только проклюнувшуюся зелень.

«Конечно, аномалия. Когда в марте было так тепло? Выживет, потому что через два дня обещают уже потепление», - отметила горожанка.

За пальму первенства с сиренью соревнуется и черемуха. Уже ждет своего часа, чтобы листвой прикрыть наготу ветвей. Едва заметны за белой пеленой и почки на американском клене.

За дикорастущими деревьями и кустарниками наблюдают лишь прохожие. Внимание же дачников приковано к культурным породам. На своих участках опытные садоводы пока не торопятся убирать укрывной материал с роз, ежевики и винограда. Спешка может свести на нет все старания, делится опытом Евгений Белугин.

«В промерзшей почве корни толком пока не работают, и резкое открытие укрывных культур может привести к стрессу для растений и физиологическому иссушению надземной части», - пояснил садовод.

Для некоторых представителей грядок мартовский снегопад с понижением температуры в ночные часы до минус 5-7 градусов не страшен.

«И чеснок, и земляника, и другие озимые культуры, в принципе, без проблем перенесут данное похолодание. И садоводам и овощеводам, я думаю, беспокоиться не о чем», - рассказал Евгений Белугин.

И черемуха, с цветением которой обычно связывают весеннее похолодание, распустит листочки, и сирень, когда придет время.

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