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Общество | Пензенцам предлагают сфотографировать здоровый завтрак

22.03.2020|13:00
Печать

В Пензенской области стартовал конкурс «Здоровый завтрак». Жителям региона предлагается сделать снимок блюда и поделиться его рецептом.

Фотоконкурс приурочен ко Всемирному дню здоровья, который будет отмечаться 7 апреля. Главное условие – завтрак участника должен быть полезным.

«Правильный завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, регулирует аппетит, снижает риск развития ожирения. Полезный завтрак помогает бороться со стрессами и укрепляет нашу иммунную систему, что является актуальным на данный момент времени в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото приносящего пользу блюда и его рецепт принимаются до 16 апреля по адресу электронной почты gbuz_pocmp@mail.ru.

В графе «Тема письма» нужно указать «Конкурс фотографий», в названии файлов - фамилию и инициалы участника. Если снимков несколько, то их можно пронумеровать. В тексте необходимо написать название блюда и его рецепт, а также оставить свои данные для обратной связи: фамилию, имя и отчество, возраст, контактный телефон.

«Все работы будут представлены на суд экспертного жюри, в состав которого войдут представители министерства здравоохранения и главные внештатные специалисты: по медицинской профилактике, терапевт, диетолог, кардиолог и эндокринолог», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Победителей конкурса объявят до 30 апреля. Все участники получат дипломы и сувениры, а призеры – ценные подарки.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.03.2020 13:46|

Ну конечно, бананы "стабилизируют" уровень сахара. Самим не смешно?

Гость|22.03.2020 13:50|

Гость писал(a):

Ну конечно, бананы "стабилизируют" уровень сахара. Самим не смешно?
Не нашла про бананы ...

Гость|22.03.2020 13:52|

Ща все свои овсянки пришлют. У нас завтрак кусок жирной рыбы или зайца с картошкой и топленым маслом. До обеда есть не хочу и никаких перекусов. В обед овощи с мясом и все.

Гость|22.03.2020 13:58|

Гречка на завтрак в ближайшие полгода у горожан будет.

Имя: Гость
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