21.03.2020 | 19:10

Ажиотажа нет, заверили продавцы ярмарки выходного дня. Торговля идет бойко, покупателей много, но продукты питания не расхватывают на волне слухов о распространении новой коронавирусной инфекции.

Ни о каком дефиците, по словам производителей сельхозпродукции, и речи быть не может. Сахар, который еще недавно сметали с прилавков городских магазинов, есть. Бековские торговцы едва ли не скучают: нет ни очереди, ни повышенного спроса. Хочешь - бери мешок поменьше, на 25 килограммов, а если есть силы и средства - хоть два по 50.

«Все спокойно, нормально, приехали в семь часов утра, тонны полторы продали», - рассказал продавец Роман Скороделов.

Цена, конечно, немного выросла. Торговцы просят 28 рублей за килограмм сахарного песка.

В мясном ряду куда больше покупателей, несмотря на Великий пост. Говядина, свинина, баранина, птица пользуются хорошим спросом. Многие жители региона уже давно предпочитают брать самую свежую и натуральную продукцию из районов Пензенской области. Да и стоимость ее вполне приемлемая.

«А что? 200, 180», - отметил продавец Максим.

Посетители ярмарки делают стандартные закупки. Кто-то пришел за колбасой, кто-то - за рыбой, овощами или сухофруктами. Большинство не стремится делать долгосрочных запасов.

«У пенсионеров денег нет, чтобы затариваться на будущее. Все равно на всю жизнь не затаришься, это глупость. На неделю, на две максимум», - пояснила Галина Чигирева.

«Куда нам еще запасать? Я одна живу, и чего я буду запасать? Сын придет, принесет, если что, да и все. Или дочь из Питера пришлет. Так что страшного ничего нет», - сообщила Любовь Бондина.

Если повстречаются на ярмарке знакомые, то непременной темой обсуждения становится коронавирус, пустивший по планете свою смертельно опасную волну. Где, как не на базаре, посудачить о том, боишься или нет, как защититься от инфекции и что для этого нужно делать.

«Немного опасаемся, конечно. То есть правила гигиены исполняем, как нам министр здравоохранения Никишин рассказывает, что делать надо, но маски пока не носим», - подчеркнула Инна Петровна.

Представители старшего поколения наиболее оптимистично настроены. Для них жизнь не просто идет своим чередом - она продолжается.

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