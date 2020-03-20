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Общество | Жители Пензенской области нелегально торгуют лекарствами через Сеть

20.03.2020|10:20
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В Пензенской области завершился этап международной оперативно-профилактической операции «Пангея», проходившей в марте.

«Пангея» - межведомственное мероприятие, которое проводится под эгидой Генерального секретариата Интерпола. Его цель - пресечение оборота фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных препаратов (в том числе наркосодержащих), а также медицинских изделий и БАДов с запрещенными компонентами, распространяемых через Интернет.

Операцию проводили сотрудники полиции, Росздравнадзора и других ведомств. Они проверили 128 сайтов и учетных записей в социальных сетях и выявили два сайта, где предлагались к продаже лекарства, включенные в перечень наркотических средств и психотропных веществ, и сильнодействующие препараты.

Адреса данных интернет-ресурсов направлены в Роскомнадзор для решения вопроса об их блокировке.

Кроме того, из незаконного оборота было изъято 8 единиц недоброкачественных лекарственных препаратов и 177 незарегистрированных медицинских изделий. По данному факту в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Участники операции выяснили, что пензенцы, нарушая закон, размещают в интернете объявления о реализации лекарств, в том числе наркосодержащих. Нередко они остаются после лечения, и граждане решают их продать. Есть и те, кто занимается перепродажей по завышенной цене.

«Торговля лекарствами - это лицензируемый и контролируемый государством вид деятельности, за нарушение которого предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, в случае покупки препаратов у неизвестных лиц никто не гарантирует, что они не окажутся просроченными или поддельными и, соответственно, вместо пользы не причинят вреда», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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