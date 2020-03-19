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Общество | Пензенцы строят догадки о чудо-дереве на улице Володарского

19.03.2020|16:47
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В самом центре города, в одном из дворов улицы Володарского, выросло волшебное чудо-дерево. Это фэнтези еще в 1924 году описал известный и любимый советской детворой писатель и поэт Корней Чуковский. Старшее поколение пензенцев наверняка помнит эту сказку.

«Сел баран на пароход

И поехал в огород.

В огороде-то на грядке

Вырастают шоколадки.

Как у наших у ворот

Чудо-дерево растет.

Чудо, чудо, чудо, чудо

Расчудесное!

Не листочки на нем,

Не цветочки на нем,

А чулки да башмаки,

Словно яблоки!

Мама по саду пойдет,

Мама с дерева сорвет

Туфельки, сапожки,

Новые калошки.

Папа по саду пойдет,

Папа с дерева сорвет

Маше - гамаши,

Зинке - ботинки».

Местные жители говорят, что пензенское чудо-дерево «вырастили» дети, которые, видимо, читали Чуковского и решили старую сказку сделать былью.

«Ребятишки кидали башмаки на деревья. Баловство», - пояснил мужчина.

«Озорство, скорее всего, - ребятишки прикололись. Что у них в голове, не знаю», - отметил горожанин.

«Я всю жизнь живу в Пензе, а в первый раз это вижу. Маразм», - оценил пензенец.

Вот и гадают прохожие, что это такое - необычный арт-объект или место, где можно приобрести подержанную, но вполне приличную обувь. В любом случае, нестандартная «листва» опадать с дерева пока не собирается.

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