В самом центре города, в одном из дворов улицы Володарского, выросло волшебное чудо-дерево. Это фэнтези еще в 1924 году описал известный и любимый советской детворой писатель и поэт Корней Чуковский. Старшее поколение пензенцев наверняка помнит эту сказку.
«Сел баран на пароход
И поехал в огород.
В огороде-то на грядке
Вырастают шоколадки.
Как у наших у ворот
Чудо-дерево растет.
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!
Не листочки на нем,
Не цветочки на нем,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!
Мама по саду пойдет,
Мама с дерева сорвет
Туфельки, сапожки,
Новые калошки.
Папа по саду пойдет,
Папа с дерева сорвет
Маше - гамаши,
Зинке - ботинки».
Местные жители говорят, что пензенское чудо-дерево «вырастили» дети, которые, видимо, читали Чуковского и решили старую сказку сделать былью.
«Ребятишки кидали башмаки на деревья. Баловство», - пояснил мужчина.
«Озорство, скорее всего, - ребятишки прикололись. Что у них в голове, не знаю», - отметил горожанин.
«Я всю жизнь живу в Пензе, а в первый раз это вижу. Маразм», - оценил пензенец.
Вот и гадают прохожие, что это такое - необычный арт-объект или место, где можно приобрести подержанную, но вполне приличную обувь. В любом случае, нестандартная «листва» опадать с дерева пока не собирается.
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