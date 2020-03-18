Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  85.92  |  $  78.21

Общество | Пензенец получит компенсацию за незаконное уголовное преследование

18.03.2020|09:56
Печать

Железнодорожный районный суд защитил права гражданина, незаконно привлеченного к уголовной ответственности.

По словам помощника председателя суда Олеси Бахтеевой, 46-летний мужчина обратился с иском о компенсации морального вреда к Министерству финансов Российской Федерации.

В июле 2018 года мужчине предъявили обвинение в краже (подробности не сообщаются). Однако в марте 2019-го уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Пока шло разбирательство, гражданин находился в статусе подозреваемого и подсудимого и в связи с этим испытывал стресс. Кроме того, он был лишен основного заработка: ранее мужчина занимался частным извозом и нередко выезжал за пределы Пензы и области, а из-за подписки о невыезде больше не мог этого делать.

Причиненный незаконным преследованием моральный вред истец оценил в 500 тыс. руб.

«Представитель ответчика в лице Управления Федерального казначейства по Пензенской области в судебном заседании указал, что заявленный размер компенсации чрезмерно завышен, не отвечает требованиям разумности и справедливости. Заместитель прокурора полагал, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в размере 7 000 руб.», - сообщается на сайте суда.

В итоге суд взыскал с Министерства финансов РФ 10 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|18.03.2020 10:17|

penzainform.ru писал(a):

не отвечает требованиям разумности и справедливости
о как

Гость|18.03.2020 10:27|

Дыщло....Вышло.

Гость|18.03.2020 10:28|

Загнобили,зачмырили и оценили в десятку.Депутаты и чиновники дороже стоят? Сколько Савину компенсация?

Хорошочто вирус не выбирает по должностям и сословиям.

Гость|18.03.2020 11:03|

судьи чем судят вообще? каким внутренним убеждением? смешно

Гость|18.03.2020 11:14|

Человек почти на год лишился заработка, наверняка сейчас долгов набрал! 10 тыс, ага...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте