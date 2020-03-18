18.03.2020 | 09:56

Железнодорожный районный суд защитил права гражданина, незаконно привлеченного к уголовной ответственности.

По словам помощника председателя суда Олеси Бахтеевой, 46-летний мужчина обратился с иском о компенсации морального вреда к Министерству финансов Российской Федерации.

В июле 2018 года мужчине предъявили обвинение в краже (подробности не сообщаются). Однако в марте 2019-го уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Пока шло разбирательство, гражданин находился в статусе подозреваемого и подсудимого и в связи с этим испытывал стресс. Кроме того, он был лишен основного заработка: ранее мужчина занимался частным извозом и нередко выезжал за пределы Пензы и области, а из-за подписки о невыезде больше не мог этого делать.

Причиненный незаконным преследованием моральный вред истец оценил в 500 тыс. руб.

«Представитель ответчика в лице Управления Федерального казначейства по Пензенской области в судебном заседании указал, что заявленный размер компенсации чрезмерно завышен, не отвечает требованиям разумности и справедливости. Заместитель прокурора полагал, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в размере 7 000 руб.», - сообщается на сайте суда.

В итоге суд взыскал с Министерства финансов РФ 10 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.

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