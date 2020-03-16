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Общество | Время одобрения ипотеки на квартиры холдинга «Термодом» сократилось

16.03.2020|15:57
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Покупка квартир холдинга «Термодом» стала еще удобнее. Сбербанк создал услугу экспресс-одобрения ипотеки.

Одобрение банковским учреждением объекта недвижимости является одним из обязательных этапов оформления ипотеки. Если раньше этот процесс занимал несколько дней, то сейчас всего одну или две минуты.

Все, что нужно покупателю, - выбрать квартиру своей мечты и дождаться ответа из банка. Менеджер сделок с недвижимостью Сбербанка перезвонит и назначит место и время совершения кредитной сделки.

Новоселу останутся только приятные хлопоты: дождаться переезда в квартиру, обустроить ее так, как хочется, и радоваться жизни в ярком микрорайоне Город Спутник, современном ЖК «8 Марта» или экологичном доме «Лесная симфония» в Заречном.

Застройщиком строения № 73 является ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации можно посмотреть на сайте termodom-citystroy.ru, строения № 72, 1-го и 2-го корпусов ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом». Проектные декларации размещены на ресурсе termodom-pnz.ru.

Проектные декларации застройщика строения № 53, ООО СЗ «ТермодомРиелт», есть на сайте termodom-rielt.ru, а застройщика ЖД «Лесная симфония», ООО СЗ «Теплый дом», - на сайте tepliydom.me.

Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».

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