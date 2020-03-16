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Общество | В правительстве прокомментировали слух о заразившихся школьниках

16.03.2020|16:44
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В понедельник, 16 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru поступил анонимный звонок от подростка, представившегося учеником школы № 49, которая расположена на улице Кирова.

Он заявил, что в их образовательном учреждении несколько детей заразились коронавирусом, уточнив, что именно в этом заведении якобы учится сын женщины, госпитализированной с подозрением на COVID-19.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина опровергла эту информацию.

«Новых госпитализированных с подозрением на коронавирус нет. Как был один человек, так один и остался. У членов семьи госпитализированного результаты анализов отрицательные», - подчеркнула она.

Как стало известно, заболевшая поступила в лечебное учреждение в пятницу с жалобой на температуру (до 38) и затрудненное дыхание. Она отказывалась от госпитализации, но ее убедили лечь в больницу.

Сделанный в Пензе анализ на коронавирус дал положительный результат. После этого материалы направили в Новосибирск для точного определения диагноза. Итог должны озвучить 17 марта.

«За прошедшие сутки ее состояние улучшилось, дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние оценивается как удовлетворительное», - сообщил глава регионального минздрава Александр Никишин.

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Гость|16.03.2020 17:00|

penzainform.ru писал(a):

поступил анонимный звонок от подростка
Всё логично. То бомбы, то вирусы. Есть чем развлечься идиотам.

Гость|16.03.2020 17:18|

49 это 4+9=13 ааа истерия закройте и 13 школу срочно. Дебилы.

Гость|16.03.2020 17:27|

Ну детишки то точно знают, что у их одноклассника в семье творится! Представляю , что испытывают друзья этого одноклассника и их родители, ужос!

Гость|16.03.2020 17:33|

penzainform.ru писал(a):

в Новосибирск

Гость|16.03.2020 17:45|

а как же депутатская семья....?

Гость|16.03.2020 17:46|

"Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса COVID-19, сообщается на его сайте."

А у нас?

Гость|16.03.2020 17:51|

Гость писал(a):

"Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса COVID-19, сообщается на его сайте."

А у нас?

Неприятности нужно переживать по мере их поступления

Гость|16.03.2020 18:06|

44 гимназия-с 17.03 карантин,а маленькие(искорка-подготовка к школе в этой же гимназии,за теми же партами и в этих стенах)-ходите!!!

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