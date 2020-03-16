16.03.2020 | 16:44

В понедельник, 16 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru поступил анонимный звонок от подростка, представившегося учеником школы № 49, которая расположена на улице Кирова.

Он заявил, что в их образовательном учреждении несколько детей заразились коронавирусом, уточнив, что именно в этом заведении якобы учится сын женщины, госпитализированной с подозрением на COVID-19.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина опровергла эту информацию.

«Новых госпитализированных с подозрением на коронавирус нет. Как был один человек, так один и остался. У членов семьи госпитализированного результаты анализов отрицательные», - подчеркнула она.

Как стало известно, заболевшая поступила в лечебное учреждение в пятницу с жалобой на температуру (до 38) и затрудненное дыхание. Она отказывалась от госпитализации, но ее убедили лечь в больницу.

Сделанный в Пензе анализ на коронавирус дал положительный результат. После этого материалы направили в Новосибирск для точного определения диагноза. Итог должны озвучить 17 марта.

«За прошедшие сутки ее состояние улучшилось, дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние оценивается как удовлетворительное», - сообщил глава регионального минздрава Александр Никишин.

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