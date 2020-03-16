16.03.2020 | 14:51

На заседании комиссии городской думы, состоявшемся в понедельник, 16 марта, депутат Петр Чугай, проживающий на Шуисте, поднял вопрос о компактном селении детей-сирот в Пензе.

В частности, на Шуисте есть многоквартирные дома, которые строились специально для данной категории граждан.

По мнению народного избранника, такого быть не должно. «Они не попадают в среду обычных людей, не социализируются. Как на перспективу планируется решить этот вопрос?» - поинтересовался он у главы администрации города Андрея Лузгина.

Мэр пояснил, что есть рекомендации минтруда и соцзащиты больше не строить дома, предназначенные для заселения лишь детей-сирот.

По его словам, в этом году в Заре будет сдан дом на 50 человек, относящихся к этой категории. Кроме того, квартиры сиротам будут выделены в строящихся домах для переселенцев в Заводском районе.

«Но мы не будем селить их настолько компактно, как в Заре и на Шуисте», - подчеркнул Андрей Лузгин.

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