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Общество | В Пензе детей-сирот больше не будут селить компактно

16.03.2020|14:51
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На заседании комиссии городской думы, состоявшемся в понедельник, 16 марта, депутат Петр Чугай, проживающий на Шуисте, поднял вопрос о компактном селении детей-сирот в Пензе.

В частности, на Шуисте есть многоквартирные дома, которые строились специально для данной категории граждан.

По мнению народного избранника, такого быть не должно. «Они не попадают в среду обычных людей, не социализируются. Как на перспективу планируется решить этот вопрос?» - поинтересовался он у главы администрации города Андрея Лузгина.

Мэр пояснил, что есть рекомендации минтруда и соцзащиты больше не строить дома, предназначенные для заселения лишь детей-сирот.

По его словам, в этом году в Заре будет сдан дом на 50 человек, относящихся к этой категории. Кроме того, квартиры сиротам будут выделены в строящихся домах для переселенцев в Заводском районе.

«Но мы не будем селить их настолько компактно, как в Заре и на Шуисте», - подчеркнул Андрей Лузгин.

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Гость|16.03.2020 15:09|

penzainform.ru писал(a):

Они не попадают в среду обычных людей, не социализируются.
А мнение этих самых обычных людей никого не интересует? Никто не хочет оказаться соседом у отморозков.

Гость|16.03.2020 15:10|

...ДОШЛО.

Гость|16.03.2020 15:16|

Этих упырей надо сразу на зону.

Гость|16.03.2020 15:35|

Вот для сироток и прочих необычных как раз Заря очень подходит.

Гость|16.03.2020 15:58|

Фашизмом попахивает.

Гость|16.03.2020 15:59|

А чо это?

Гость|16.03.2020 16:03|

Это то над чем ты будешь праздновать Победу 9 мая

Гость|16.03.2020 16:27|

Вот это "решение"! Это не сироты. Это не нужные никому (в первую очередь тем кто их родил) брошенные особи.

Пусть эти отморозки как вирус по всему городу расползутся.

Получим ещё одну веселуху.

Мне таких соседей не надо!!!

А кто предложил, тот пусть с ними и живет!

Гость|16.03.2020 16:30|

живем рядом с подобными. вести себя не умеют. где живут там и гадят, бухают

Имя: Гость
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