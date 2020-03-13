13.03.2020 | 18:52

В Пензенский дом ветеранов собирались прийти воспитанники детсада «Почемучки», но из-за карантинных мероприятий визит отменили. Однако старшему поколению праздник не испортишь: любое внимание - в радость.

Педагог Наталья Ермакова со своими помощниками с удовольствием провела мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы по имени Берегиня.

«Каждая бабушка сделает ее своими руками, вложит в нее всю доброту, свое умение и творчество, пожелает сама себе крепкого здоровья и будет ее беречь, хранить в красном углу. И эта куколка будет оберегать от дурного глаза, от дурных людей и просто подарит спокойствие и здоровье», - рассказала Наталья Ермакова.

После того как каждая рукодельница набила травой и ватой свой оберег, пришло время вкусного чая и сладостей.

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