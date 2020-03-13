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Общество | В Подмосковье будут храниться сведения о воевавших пензенцах

13.03.2020|16:16
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Собраны материалы на 228 тысяч пензенцев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Но это далеко не все сведения, которые могут составить публичную картотеку документов мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти», в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.

«Тех, кто уже отправил свои материалы (фотографии родственников, дедов, отцов, прадедов) на сайт «Мемориал», попрошу сообщить через военные комиссариаты фамилии, имена и отчества», - отметил военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Информация о воевавших родственниках будет приниматься до 7 апреля. А 3 мая на Пензу-I прибудет праздничный состав.

«В 10:05. Поезд из 18 платформ, на которых будет установлена техника Великой Отечественной войны», - пояснил Анатолий Синельников.

Музейный эшелон проследует по всей России.

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