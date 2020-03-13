13.03.2020 | 13:59

В четверг, 12 марта, в пензенском ИТ-колледже прошел региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика».

В конкурсе приняли участие девять студентов, осваивающих программы среднего профессионального образования в шести образовательных организациях Пензенской области: Пензенском колледже архитектуры и строительства, Спасском колледже профессиональных технологий и бизнеса, Кузнецком колледже электронных технологий, Мокшанском агротехнологическом колледже, филиале Самарского государственного университета путей сообщения и Пензенском колледже информационных и промышленных технологий (ИТ-колледже).

На протяжении всего конкурсного дня студенты выполняли сложные задания, соответствующие требованиям всероссийской олимпиады.

Так, в первый уровень проверки знаний входили тестирование на знание общих профессиональных дисциплин, перевод иностранного текста по электротехнике и заполнение бланка наряда-допуска для работ в электроустановках свыше 1 000 вольт.

В задания второго уровня входили реанимационные мероприятия на манекене-тренажере Гоше, демонстрация использования информационных технологий в оформлении электрической схемы в графическом редакторе «Компас», а также сборка и наладка электрической схемы управления электродвигателем.

Студенты ИТ-колледжа достойно справились с непростыми заданиями, подтвердив тем самым высокое качество подготовки в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий.

По итогам олимпиады профессионального мастерства первое место занял Юрий Гусев, второе - Павел Федосин.