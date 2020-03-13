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Общество | Пензенцам посоветовали обрабатывать сотовые телефоны антисептиками

13.03.2020|09:34
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Представители пензенского управления Роспотребнадзора предупредили об опасности, которую представляют для граждан их телефоны. По мнению санитарных врачей, мобильные устройства могут сыграть роль переносчиков возбудителей гриппа и других инфекций, в том числе коронавирусной.

«Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причем в самых разных местах), может являться одним из главных источников бактерий и вирусов», - констатируется на сайте ведомства.

Владельцы телефонов часто трогают их грязными руками, оставляют на различных поверхностях, берут в туалет, а потом подносят устройства близко к лицу. При этом мало кто заботится об их чистоте.

В связи с этим гражданам посоветовали тщательно мыть руки после посещения общественных мест и туалета, после чего насухо вытирать их одноразовыми бумажными полотенцами. Если возможности вымыть руки нет, можно воспользоваться антисептическими салфетками или жидкими средствами.

Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать антисептиками сам телефон (особенно там, где корпус соприкасается с лицом).

«Для борьбы с вирусами гриппа, ОРВИ и коронавирусом лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный хлоргексидин предназначен больше для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его», - уточнили представители Роспотребнадзора.

Принимать меры рекомендовано после каждого посещения публичных мест, а также вечером, после окончания рабочего дня.

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Источник — фото № 1 pixabay.com, фото № 2 Управления Роспотребнадзора по Пензенской области
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Гость|13.03.2020 09:56|

Идиоты

Гость|13.03.2020 09:56|

penzainform.ru писал(a):

берут в туалет, а потом подносят устройства близко к лицу.
ЗАСРАНЦЫ???

Глистов им ишо не хватает.

Гость|13.03.2020 10:04|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать антисептиками сам телефон
Стереть олеофобное покрытие на экране, и потом удивляться почему палец так плохо скользит.

Гость|13.03.2020 10:09|

Слюнявить палец нужно всегда...

Гость|13.03.2020 10:13|

penzainform.ru писал(a):

и коронавирусом лучше всего использовать
противогаз

Гость|13.03.2020 10:29|

penzainform.ru писал(a):

Представители пензенского управления Роспотребнадзора предупредили об опасности, которую представляют для граждан их телефоны.
Огласите ПЖАЛУЙСТА весь список предметов ,которые представляют опасность для граждан.

Имя: Гость
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