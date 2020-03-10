10.03.2020 | 12:42

В Пензенской области за минувшую неделю острыми респираторными инфекциями заболело 3 353 человека. Данные по состоянию на вторник, 10 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Высокий уровень заболеваемости специалисты зафиксировали в Сосновоборском, Городищенском, Лопатинском районах, Кузнецке, а также Камешкирском, Вадинском и Неверкинском районах.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 56,4%», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В областном центре в период с 2 по 8 марта диагноз «ОРВИ» поставили 1 140 горожанам. Это на 12,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

В Пензе на карантин закрыли 40 классов в 19 школах. Учебу отменили в четырех общеобразовательных учебных заведениях: № 19, 28, 37 и 77.

В области карантин объявляли в 12 классах 5 школ и 11 группах в 3 детсадах в Кузнецком, Городищенском, Сосновоборском и Лопатинском районах. Школа в селе Леонидовка и учебное заведение в Городищенском районе были закрыты полностью.

За неделю специалисты зафиксировали 85 случаев заболевания гриппом. Всего за период эпидемического сезона-2019/2020 лаборатории подтвердили 756 таких диагнозов (AH1N1 - 164, H3N2 - 8, A - 378, В - 206 случаев).

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