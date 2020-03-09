09.03.2020 | 16:31

Погрузиться в мир ароматов и романтических историй сурских прелестниц и их известных поклонников предложили гостям вечера «Дыша духами и туманами».

«Многие литераторы-путешественники говорили, что Пенза - сад красавиц. И действительно - сколько муз-вдохновительниц было в Пензе! Это и Евгения Золотарева, муза Дениса Давыдова, и Мария Мурзина, которая стала женой писателя, автора очерков «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского», - рассказала сценарист документально-художественных фильмов Лариса Трушина.

Перед обаянием сурских дам также не устояли Петр Вяземский, Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей Толстой. И как теперь, так и в прошлом красавицы, чтобы подчеркнуть свою неотразимость, использовали духи.

«Мы хотели бы раскрыть женщинам, какой тип аромата ассоциируется с тем или иным типом женщины: вот она муза-вдохновительница, вот она роковая красавица, вот она юная прелестница - и какой аромат ей подходит, какие нотки парфюма содержатся в этом аромате», - отметила Лариса Трушина.

«Мы будем медитировать на ароматах, описывать их, исследовать в нашем уме и воображении», - пояснила парфюмерный стилист Елена Козедуб.

Большинству мужчин нравятся запахи цветов и цитрусов, они ассоциируются с молодостью, женственностью, легкостью. Но уверенные в себе дамы часто наносят ароматы не для кого-то, а для себя.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.