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Общество | Пензячкам объяснили, как подчеркнуть свою неотразимость духами

09.03.2020|16:31
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Погрузиться в мир ароматов и романтических историй сурских прелестниц и их известных поклонников предложили гостям вечера «Дыша духами и туманами».

«Многие литераторы-путешественники говорили, что Пенза - сад красавиц. И действительно - сколько муз-вдохновительниц было в Пензе! Это и Евгения Золотарева, муза Дениса Давыдова, и Мария Мурзина, которая стала женой писателя, автора очерков «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского», - рассказала сценарист документально-художественных фильмов Лариса Трушина.

Перед обаянием сурских дам также не устояли Петр Вяземский, Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей Толстой. И как теперь, так и в прошлом красавицы, чтобы подчеркнуть свою неотразимость, использовали духи.

«Мы хотели бы раскрыть женщинам, какой тип аромата ассоциируется с тем или иным типом женщины: вот она муза-вдохновительница, вот она роковая красавица, вот она юная прелестница - и какой аромат ей подходит, какие нотки парфюма содержатся в этом аромате», - отметила Лариса Трушина.

«Мы будем медитировать на ароматах, описывать их, исследовать в нашем уме и воображении», - пояснила парфюмерный стилист Елена Козедуб.

Большинству мужчин нравятся запахи цветов и цитрусов, они ассоциируются с молодостью, женственностью, легкостью. Но уверенные в себе дамы часто наносят ароматы не для кого-то, а для себя.

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Гость|09.03.2020 19:08|

Красивый всегда отменным перегаром подчёркивает.

Гость|09.03.2020 19:40|

мойтесь чаще и не брызгайтесь пожалуйста духами. Ведь невозможно же рядом нюхать ваши духи.

Имя: Гость
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