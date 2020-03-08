08.03.2020 | 10:00

В субботу, 7 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram поздравил жительниц региона с наступающим Международным женским днем.

«Все, что есть в мире светлого и прекрасного, - от вас!» - отметил глава региона.

На видео, прикрепленном к посту, Иван Белозерцев пожелал пензячкам, чтобы рядом с ними всегда находилось «простое женское счастье», а также здоровья, семейного благополучия и прекрасного весеннего настроения.

«С праздником вас, дорогие женщины. Я вас люблю», - такими словами губернатор закончил свое поздравление.

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