07.03.2020 | 14:31

В субботу, 7 марта, представители городских властей объехали Пензу, чтобы оценить состояние улиц и дорог в преддверии большой весенней уборки.

Комиссия оценила, как работники «Пензадормоста» грузят и вывозят сметенную с дорог грязь, расчищают асфальт метлами и вакуумно-подметальной машиной, промывают ливневки и чистят кюветы. Также началась мойка шумозащитных экранов на улице Терновского.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» в этот день наводили порядок в скверах, занимались вывозом порубочных остатков после опиловки деревьев и рыхлением снега на газонах.

Мелкоямочный ремонт дорог шел на проспекте Строителей, улицах Чаадаева, Экспериментальной, Петровской, дороге на Лебедевку.

«Пензенцы могут сообщать о ямах на проезжей части. Сбор информации ведется для выявления более полной картины по проблемным участкам улично-дорожной сети Пензы и формирования перспективного плана по ремонту дорог», - напомнили в пресс-службе администрации города.

Мэр Андрей Лузгин отметил, что участки, где уже сошел снег, можно начинать приводить в порядок.

«Понятно, что за один-два дня всю Пензу мы не уберем, но жители должны видеть изменения. Каждый в своем районе, в своей зоне ответственности - находите такие территории и приступайте к работе с сегодняшнего дня», - поставил он задачу.

Также глава администрации пообещал еженедельно, по субботам, проводить объезды и обходы города, чтобы контролировать работу.

16 марта в Пензе, как и во всей области, стартует месячник по благоустройству. Он продлится до 25 апреля и завершится большим городским субботником.

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