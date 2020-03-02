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Общество | Мэрия спросила пензенцев о наиболее опасных участках дорог

02.03.2020|18:28
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На дорогах и в социальных сетях - ямы. Мэрия призывает пензенцев сообщать о дефектах асфальтового покрытия на магистралях. С таким предложением выступил Андрей Лузгин. Его слова приведены на официальном сайте администрации.

«Зимний период завершается, из-за таяния снега и температурных колебаний на дорогах в городе появляются ямы и трещины. Сообщайте о наиболее проблемных участках, будем устранять», - отметил он.

Первые отклики на призыв не заставили себя долго ждать. В комментариях пензенцы изливают душу:

На пересечении улиц Попова и Ленинградской гиблое место. На небольшом участке концентрация ям высокая. Трудностей добавляет и то обстоятельство, что их не всегда видно - залиты водой. А ведь несколько недель назад там производили мелкоямочный ремонт. Но от него ничего не осталось.

«Ужасно! По всей России, наверное, хуже нет. Куда смотрят городские власти, не могу сказать, но дороги очень плохие. Сейчас нет смысла ремонтировать. Их надо было изначально делать качественно, тогда бы не разрушалось», - возмутился автолюбитель.

Правда, не все настроены скептически. Некоторые считают, что в целом ситуация удовлетворительная.

«Уже все сделали дороги, мне кажется, осталось чуть-чуть. То, что было три года назад - небо и земля. Намного все лучше», - подчеркнул молодой человек.

За сутки более двух десятков пензенцев прислали сообщения о разбитых дорогах. Такая информация горожан поможет быстрее залатать проезжую часть, считают чиновники.

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Гость|02.03.2020 18:53|

Интересно, сколько пломба на нижнем фото продержится

Гость|02.03.2020 18:58|

Ничего не решающие присели в кресла власти.Что вообще может сказать против ,например Недопёкиной ,вот этот типа мэр?Не удивлюсь,что он за месяц до приёма к ней записывается,чтобы своё недовольство донести.Вот например Хомец бы,если бы стал мэром,дорожникам всю кровь бы выпил с такими дорогами.А этот,так мямля.

Не можете работать,уходите.

Гость|02.03.2020 19:02|

Заплатки на улице Попова продержались всего пару недель. Сейчас там снова ямы и щебень по всей дороге.

Гость|02.03.2020 19:08|

Гость писал(a):

Не можете работать,уходите.
Тебя забыли спросить. Не ты ставил и не тебе вякать.

Имя: Гость
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