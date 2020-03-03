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Общество | Пензенским гимназистам показали фильм о сражении в Чечне

03.03.2020|16:55
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В гимназии № 42 разговор о военно-патриотическом воспитании начался на языке ОМОН областного управления Росгвардии. Мужчины в масках показали приемы рукопашного боя.

У гимназистов от увиденного дух захватывало. Но главное было впереди - рассказ о подвиге российских воинов в голубых беретах, которые приняли неравный бой с боевиками в Чечне 20 лет назад.

«Пока еще не все из них знают о героическом подвиге 6-й парашютно-десантной роты. Нам бы хотелось, чтобы они посмотрели, как люди выполнили свой долг до конца», - сообщил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Есть такое понятие - присяга, военнослужащий принимает ее один раз. Ребята, которые там остались, - они остались верны присяге, своему воинскому долгу. Если бы они выпустили группировку из окружения - 2 тысячи головорезов...» - отметил специалист по работе с молодежью военно-патриотического центра Константин Агапьев.

Обстоятельства сражения в горах Чечни гимназисты узнали из документального фильма. В нем чудом оставшиеся в живых десантники вспоминают ту бойню.

Для таких воспоминаний гимназия № 42 выбрана не случайно. Недавно там организовали отряд юнармейцев с уклоном в воздушно-десантную подготовку.

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