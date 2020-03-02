02.03.2020 | 15:41

Тысячи людей уже в двадцатый раз собрались на Масленицу на территории школы № 47. Масштабные народные гулянья там организовал депутат Законодательного собрания области Вадим Супиков.

«Этот праздник мы все любим. Он нас всех объединяет, вселяет в нас надежду, открывает двери весне и раскрывает всю широту русской души. Я желаю вам от души повеселиться, отведать блинов - символов солнца, зарядиться этой солнечной энергией на весь год.

Самое главное - простить друг другу все обиды и с чистым сердцем войти в Великий пост», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области Вадим Супиков.

Традиционно открыла праздничное мероприятие большая масленичная ярмарка. На ней юные народные умельцы выставили на продажу свои работы.

После посещения ярмарки участники праздника разошлись по многочисленным площадкам-аттракционам. Одни собрались у сцены послушать народные песни, другие пробовали свои силы в перетягивании каната или подъеме гири. Развлечений хватило всем.

«Это хорошо, что всех людей собирают, праздник такой открытый», - подчеркнула девочка.

«Праздник очень хороший, ходим каждый год, есть разные конкурсы», - рассказал школьник.

Самые отважные штурмовали столб, чтобы добраться до главных призов - поросенка и петуха.

Тем временем гостей угощали чаем, блинами и вкуснейшим пловом. А в финале праздника все собрались у чучела Масленицы, чтобы окончательно проститься с холодным временем года.