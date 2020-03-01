Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 мар 2020|12:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Общество | Скончался почетный гражданин Пензенской области Николай Лагуткин

01.03.2020|11:33
Печать

В Пензе на 87-м году жизни скончался почетный гражданин области Николай Васильевич Лагуткин.

Губернатор Иван Белозерцев, члены регионального правительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин выразили соболезнования родным и близким умершего.

«Почти полвека этот выдающийся человек посвятил развитию сельского хозяйства, пропагандировал и внедрял в практику инновационные технологии, занимался научной работой, уделял большое внимание просветительской деятельности.

Талантливый, неординарный, способный управленец, Николай Лагуткин знал и любил Пензенскую землю и ее жителей», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Прощание с Николаем Лагуткиным пройдет во вторник, 3 марта, в Центре культуры и досуга на улице Ленина, 11а, в Пензе с 12:00 до 13:00. Похоронят почетного гражданина области на Аллее славы Новозападного кладбища.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|01.03.2020 11:42|

Туда ему и дорога!

Гость|01.03.2020 11:48|

А чё это за черт?

Гость|01.03.2020 12:04|

Талантливый, неординарный, способный управленец, Николай Лагуткин знал и любил Пензенскую землю и ее жителей», в отличие от Белозерцева, Мутовкина и Лузгина.

Гость|01.03.2020 12:21|

Мутовкин,кстати говоря,очень порядочный человек.Таких сейчас мало.

Гость|01.03.2020 12:27|

Гость писал(a):

Мутовкин,кстати говоря,очень порядочный человек.Таких сейчас мало.
Лизун, о его порядочности ты погорячился.

Гость|01.03.2020 12:32|

Белозерцев кстати, тоже достойный человек.

Гость|01.03.2020 12:35|

87 лет прожить это не мало в наше время, хотя конечно он жил не то что мы, а как сыр в масле катался. При Советах на высоких должностях жилось хорошо и спокойно, а сейчас тем более у Больших Людей все возможности современной медицины и диагноз правильно поставят и в Германию отвезут на операцию.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте