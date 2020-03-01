01.03.2020 | 11:33

В Пензе на 87-м году жизни скончался почетный гражданин области Николай Васильевич Лагуткин.

Губернатор Иван Белозерцев, члены регионального правительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин выразили соболезнования родным и близким умершего.

«Почти полвека этот выдающийся человек посвятил развитию сельского хозяйства, пропагандировал и внедрял в практику инновационные технологии, занимался научной работой, уделял большое внимание просветительской деятельности.

Талантливый, неординарный, способный управленец, Николай Лагуткин знал и любил Пензенскую землю и ее жителей», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Прощание с Николаем Лагуткиным пройдет во вторник, 3 марта, в Центре культуры и досуга на улице Ленина, 11а, в Пензе с 12:00 до 13:00. Похоронят почетного гражданина области на Аллее славы Новозападного кладбища.

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