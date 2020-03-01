01.03.2020 | 12:43

Жителю Сосновоборского района за вырубленные деревья пришлось отдать золото.

Пенсионера осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения. Служители Фемиды обязали его возместить ущерб, причиненный нарушением закона.

«В ходе предварительного следствия в целях обеспечения заявленных требований был наложен арест на имущество должника – 87 штук изделий желтого цвета», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Специалисты оценили арестованные «сокровища», признали их ювелирными. Затем золотые изделия реализовали, выручив 459 000 рублей. Деньги позволили погасить часть долга «черного лесоруба».

Мужчина работает и получает пенсию. Оставшуюся сумму штрафа он выплачивает со всех видов своего дохода.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.