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Общество | Пенсионеру из Сосновоборского района вырубленный лес стоил золота

01.03.2020|12:43
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Жителю Сосновоборского района за вырубленные деревья пришлось отдать золото.

Пенсионера осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения. Служители Фемиды обязали его возместить ущерб, причиненный нарушением закона.

«В ходе предварительного следствия в целях обеспечения заявленных требований был наложен арест на имущество должника – 87 штук изделий желтого цвета», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Специалисты оценили арестованные «сокровища», признали их ювелирными. Затем золотые изделия реализовали, выручив 459 000 рублей. Деньги позволили погасить часть долга «черного лесоруба».

Мужчина работает и получает пенсию. Оставшуюся сумму штрафа он выплачивает со всех видов своего дохода.

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Гость|01.03.2020 13:28|

НЕ фронтовик,не герой ВОВ???

Имя: Гость
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