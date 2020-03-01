Жителю Сосновоборского района за вырубленные деревья пришлось отдать золото.
Пенсионера осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения. Служители Фемиды обязали его возместить ущерб, причиненный нарушением закона.
«В ходе предварительного следствия в целях обеспечения заявленных требований был наложен арест на имущество должника – 87 штук изделий желтого цвета», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.
Специалисты оценили арестованные «сокровища», признали их ювелирными. Затем золотые изделия реализовали, выручив 459 000 рублей. Деньги позволили погасить часть долга «черного лесоруба».
Мужчина работает и получает пенсию. Оставшуюся сумму штрафа он выплачивает со всех видов своего дохода.
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НЕ фронтовик,не герой ВОВ???