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Общество | Три многодетные семьи из Каменского района получили по 500 тысяч

29.02.2020|16:36
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Три многодетные семьи из Каменского района стали участниками жилищной программы и получили сертификаты на 500 тысяч рублей.

«Это семьи, которые имеют пятерых и более детей, все дети должны быть несовершеннолетними. Мы занимаемся этой программой с 2011 года. На сегодняшний момент сертификаты выданы 16 семьям, еще сегодня 3 - итого 19», - сообщил начальник управления соцзащиты населения администрации Каменского района Сергей Подушкин.

Деньги можно потратить на приобретение жилья, на его реконструкцию, погашение ипотечного долга.

У Оксаны Казаченко шестеро детей. Пока семья снимает квартиру, но планирует покупать собственный дом. Уже присмотрели вариант в Анучине.

«Четыре комнаты в доме, ванная, туалет, вода холодная и горячая», - рассказала многодетная мать.

На участие в программе в Каменском районе очереди нет. Если желающие появятся, они станут первыми и свой сертификат смогут получить уже в 2020 году.

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Гость|29.02.2020 18:53|

Цыгане на фото повышают демографию

Имя: Гость
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