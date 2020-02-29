29.02.2020 | 16:36

Три многодетные семьи из Каменского района стали участниками жилищной программы и получили сертификаты на 500 тысяч рублей.

«Это семьи, которые имеют пятерых и более детей, все дети должны быть несовершеннолетними. Мы занимаемся этой программой с 2011 года. На сегодняшний момент сертификаты выданы 16 семьям, еще сегодня 3 - итого 19», - сообщил начальник управления соцзащиты населения администрации Каменского района Сергей Подушкин.

Деньги можно потратить на приобретение жилья, на его реконструкцию, погашение ипотечного долга.

У Оксаны Казаченко шестеро детей. Пока семья снимает квартиру, но планирует покупать собственный дом. Уже присмотрели вариант в Анучине.

«Четыре комнаты в доме, ванная, туалет, вода холодная и горячая», - рассказала многодетная мать.

На участие в программе в Каменском районе очереди нет. Если желающие появятся, они станут первыми и свой сертификат смогут получить уже в 2020 году.

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