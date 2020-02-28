28.02.2020 | 15:40

Сумма в три тысячи рублей, на которую был оштрафован житель Бессоновки за нарушение правил дорожного движения, удвоилась и превратилась в шесть тысяч. Такое решение вынес районный суд за то, что бессоновец вовремя не оплатил штраф.

Однако сельчанин и на этот раз решил не обращать внимание на срок, установленный для добровольной оплаты долгов. И тогда за дело взялись люди в черном.

«Требования закона молодой человек воспринял, вероятно, как игровое развлечение, некий квест. И когда к нему в дом пришли судебные приставы, он попытался преодолеть препятствие - оказал им сопротивление и попытался скрыться. Его доставили в отдел, но даже это никак не отрезвило буйную голову любителя сражений и других элементов игры, требующих стремительного реагирования», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

На нарушителя были составлены два протокола. После этого приставы препроводили бессоновца в суд, но и там он сумел нарушить все правила поведения, что тоже было зафиксировано документально. Сложив все проступки и приплюсовав к ним неуплату штрафа, судья принял решение о наказании: двое суток административного ареста.

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