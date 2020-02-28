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Общество | Житель Бессоновки принял визит судебных приставов за игру

28.02.2020|15:40
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Сумма в три тысячи рублей, на которую был оштрафован житель Бессоновки за нарушение правил дорожного движения, удвоилась и превратилась в шесть тысяч. Такое решение вынес районный суд за то, что бессоновец вовремя не оплатил штраф.

Однако сельчанин и на этот раз решил не обращать внимание на срок, установленный для добровольной оплаты долгов. И тогда за дело взялись люди в черном.

«Требования закона молодой человек воспринял, вероятно, как игровое развлечение, некий квест. И когда к нему в дом пришли судебные приставы, он попытался преодолеть препятствие - оказал им сопротивление и попытался скрыться. Его доставили в отдел, но даже это никак не отрезвило буйную голову любителя сражений и других элементов игры, требующих стремительного реагирования», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

На нарушителя были составлены два протокола. После этого приставы препроводили бессоновца в суд, но и там он сумел нарушить все правила поведения, что тоже было зафиксировано документально. Сложив все проступки и приплюсовав к ним неуплату штрафа, судья принял решение о наказании: двое суток административного ареста.

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Гость|28.02.2020 15:55|

еще и накормить за счет налогоплательщика

Гость|28.02.2020 15:56|

Сразу видно все госслужба Бессоновки работает

Гость|28.02.2020 16:20|

Всего 2 суток после всех этих приключений??? А чего так дёшево???

Гость|28.02.2020 16:23|

2 суток - значит можно пинать приставов? А если в них стаканчиком кинуть?

Гость|28.02.2020 16:37|

Как называется игра в которую играл подсудимый? Вертеть всех на...

Гость|28.02.2020 16:46|

Если дали 2 суток за то , что он вертел всех - значит он все правильно делает.

Гость|28.02.2020 18:03|

Дал бы им за шесть тысяч рублей понюхать носки недельной давности.

Гость|28.02.2020 18:15|

Вы прикалываетесь? Здесь на реальный срок отправить можно!

Гость|28.02.2020 18:19|

penzainform.ru писал(a):

за дело взялись люди в черном
Агент "М" и агент "П"?

Гость|28.02.2020 18:28|

Этим псам харкнул в рожу и послал на три буквы

Имя: Гость
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