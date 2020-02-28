28.02.2020 | 17:35

Женщина на ходу остановила преступника - пьяного за рулем. То, что впереди идущий автомобиль движется странно, она заметила на улице Свободы.

«Передо мной появилась машина Chevrolet Niva белого цвета, которая начала петлять по дороге, вылетая на встречную полосу, на обочину. Машины начали разъезжаться в стороны. Когда мы подъезжали в арку около Бакунинского моста, он врезался одной стороной в арку, потом пытался отъехать и врезался другой стороной. Кое-как в эту арку въехал и поехал прямо», - рассказала жительница г. Пензы Ирина Шадрина.

Автоледи отправилась за ним в погоню, а по дороге сообщила в правоохранительные органы, что преследует его, и рассказала о маршруте их передвижения.

«Были включены звуковые и проблесковые маячки. Преследовали данный автомобиль, после чего он попытался заехать на тротуар, остановился. У него были явные признаки опьянения: от него исходил запах алкоголя и была невнятная речь. Изначально он растерялся, и документы у него все выпали», - сообщил командир отделения ППС ОП № 1 УМВД РФ по г. Пензе Вадим Паткин.

«Зацепил обочину, и меня бросило немножечко. Может быть, сок такой или что-то», - пояснил водитель.

Однако прибор, определяющий степень алкогольного опьянения, показал: мужчина, сидевший за рулем «Нивы», действительно был нетрезв.

«Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет», - отметил командир отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Денис Канайкин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.