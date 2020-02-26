26.02.2020 | 14:55

1 марта по инициативе руководителя фракции «Единой России» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова в юбилейный, в 20-й раз пройдет праздник для всей семьи «Широкая Масленица».

Гостей ждут старинные народные обряды, забавы, хороводы, игры и веселые спортивные состязания. Любители активного образа жизни смогут испытать свои силы в перетягивании каната, а также попробовать покорить масленичный столб «Заманиха». Самые ловкие и активные участники получат главные призы: поросенка и петуха.

Для детей и взрослых будет организовано чаепитие с блинами и угощение вкусным пловом. Завершится празднование сожжением чучела Масленицы.

Гулянье пройдет на территории школы № 47 и Центра развития творчества детей и юношества по адресу: улица Герцена, 37. Начало в 12:00.