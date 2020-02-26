Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2020|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  71.08  |  $  65.47

Общество | Пензенцев приглашают на «Широкую Масленицу» на улицу Герцена

26.02.2020|14:55
Печать

1 марта по инициативе руководителя фракции «Единой России» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова в юбилейный, в 20-й раз пройдет праздник для всей семьи «Широкая Масленица».

Гостей ждут старинные народные обряды, забавы, хороводы, игры и веселые спортивные состязания. Любители активного образа жизни смогут испытать свои силы в перетягивании каната, а также попробовать покорить масленичный столб «Заманиха». Самые ловкие и активные участники получат главные призы: поросенка и петуха.

Для детей и взрослых будет организовано чаепитие с блинами и угощение вкусным пловом. Завершится празднование сожжением чучела Масленицы.

Гулянье пройдет на территории школы № 47 и Центра развития творчества детей и юношества по адресу: улица Герцена, 37. Начало в 12:00.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте