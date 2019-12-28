28.12.2019 | 14:31

Подготовка к Крещению стала одной из тем, обсуждавшихся на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся в здании регионального главного управления МЧС в субботу, 28 декабря.

В городах и селах Пензенской области уже началась подготовка мест крещенских купаний. Сотрудники МЧС провели разъяснение требований к подготовке иорданей и дали рекомендации по обустройству.

«До крещенской ночи спасатели проведут обследование всех заявленных мест на соответствие нормативам безопасности», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Руководитель Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова, участвовавшая в заседании комиссии, рассказала о погоде на ближайшие дни: «К нам надвигается циклон с северо-запада, усилится ветер до 15-20 м/с, будет идти снег, метель. Снегопады ожидаются до 3 января, затем немного похолодает».