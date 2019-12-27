27.12.2019 | 17:40

В пятницу, 27 декабря, в Заречном сотрудники МЧС встретили День спасателя в России в храме Иоанна Предтечи.

К профессиональному празднику в церкви появилась икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Она считается покровительницей пожарных.

«В сентябре сотрудники спецуправления ФПС № 22 МЧС России сделали пожертвование, благодаря которому была написана икона. За всеми этапами ее создания любой желающий мог наблюдать в интернете, перейдя по специально сделанной ссылке, поскольку реликвия создавалась во Владимирской области», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По окончании литургии настоятель храма отец Виталий, обратившись к сотрудникам МЧС, пообещал, что на обратную сторону иконы будут нанесены имена тех, кто внес вклад в ее появление.