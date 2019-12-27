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Общество | Зареченские пожарные собрали деньги на икону-покровительницу

27.12.2019|17:40
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В пятницу, 27 декабря, в Заречном сотрудники МЧС встретили День спасателя в России в храме Иоанна Предтечи.

К профессиональному празднику в церкви появилась икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Она считается покровительницей пожарных.

«В сентябре сотрудники спецуправления ФПС № 22 МЧС России сделали пожертвование, благодаря которому была написана икона. За всеми этапами ее создания любой желающий мог наблюдать в интернете, перейдя по специально сделанной ссылке, поскольку реликвия создавалась во Владимирской области», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По окончании литургии настоятель храма отец Виталий, обратившись к сотрудникам МЧС, пообещал, что на обратную сторону иконы будут нанесены имена тех, кто внес вклад в ее появление.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|27.12.2019 17:55|

Теперь пожаров не будет. Зареченских пожарных можно оптимизировать.

Гость|27.12.2019 17:59|

penzainform.ru писал(a):

пообещал, что на обратную сторону иконы будут нанесены имена тех, кто внес вклад в ее появление.
Индульгенции церковные пообещал. Не за горами и инквизиции. Средневековье, мрак.

Гость|27.12.2019 17:59|

Гость писал(a):

Теперь пожаров не будет. Зареченских пожарных можно оптимизировать.
Ну теперь то, за Заречный мы спокойны. Пожарную бригаду Заречного расформировать - нечего им теперь деньги за просто так получать.

Гость|27.12.2019 18:04|

Как тебе такое, Илон Маск? Что, выкусил?

Гость|27.12.2019 18:22|

Сколько с них содрали?

Гость|27.12.2019 18:23|

Деньги нужно нести детям,жёнам,а не попам...

Гость|27.12.2019 18:25|

Приехали... Тогда уж и на пожар нечего ездить, помолитесь там за усопших, свечки поставьте.

Имя: Гость
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