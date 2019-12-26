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Общество | В Пензе наградили 12 лучших школьников города

26.12.2019|18:04
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В здании городской администрации лучшие школьники Пензы на время заняли места депутатов думы, став участниками торжественной церемонии предновогоднего чествования талантливой молодежи.

«Не останавливайтесь на достигнутом, перед вами открыт весь мир. Сейчас то время, когда надо пробовать, экспериментировать, находить себя. Дерзайте, у вас все получится! Мы - региональная власть, муниципальная власть - всегда будем поддерживать инициативы наших талантливых детей», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На церемонию были приглашены 12 школьников, их родители и педагоги. В 2019 году конкурсная комиссия рассмотрела более 400 материалов, представленных образовательными учреждениями для награждения обучающихся. Выбрали лучших из лучших - победителей всероссийских и областных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний.

«На мой взгляд, самая важная оценка труда - это не когда за него платят, а когда за него благодарят. Когда за него благодарят, то ты действительно понимаешь, что твой труд ценен и действительно нужен и важен», - отметил победитель конкурсного отбора Глеб Абрашитов.

Талантливую молодежь удостоилась не только благодарственных писем от городских властей, но и денежных премий.

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