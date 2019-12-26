26.12.2019 | 17:02

Участники традиционного новогоднего конкурса от портала PenzaInform.ru получили призы. Он проходил в одноименной группе социальной сети «ВКонтакте». Пензенцам нужно было прислать туда ссылку на новость, опубликованную на PenzaInform.ru, и рассказать, почему именно это событие является самым значимым в 2019-м. Из всех вариантов редакция сайта выбрала 20 и запустила голосование.

В итоге победителем стал Александр Волокушин.

Мальчик посчитал самой важной новостью уходящего года информацию о подорожании проезда в общественном транспорте, а читатели PenzaInform.ru с ним согласились. Победителю конкурса только 10 лет, но с порталом он знаком давно.

«Мне нравится, что там выкладывают новости о нашей Пензе и все новости можно найти там», - рассказал он.

Подарки вручены всем 20 участникам голосования.

«Мы рады, что у нас так много читателей, и обещаем и в следующем году делать все, чтобы держать пензенцев в курсе событий. Хочется всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать самого главного: будьте здоровы, и пусть дорогие вам люди будут рядом», - отметила специалист по связям с общественностью сетевого издания PenzaInform.ru Юлия Шелдаева.

26 декабря порталу исполнилось 8 лет. Помимо актуальных новостей, там всегда можно посмотреть онлайн-трансляцию и архив программ 11 канала, а также послушать «Радио 101.8».

В качестве генерального партнера конкурса выступила служба доставки полуфабрикатов «МясБерри» («МясБерри» - знак хорошего вкуса). Спонсорами стали «Додо Пицца», «Кино Суворовский», а также драмтеатр.