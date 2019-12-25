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Общество | Житель Бессоновского района выплатил сыну алименты, находясь в колонии

25.12.2019|15:05
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29-летний житель Бессоновского района задолжал 12-летнему сыну 177 тысяч рублей. Как пояснили в УФССП по Пензенской области, он принципиально не платил алименты некогда любимой жене.

«Тем не менее нигде не работающий мужчина находил деньги на свое хорошее содержание. За это он был привлечен к уголовной ответственности - суд признал его виновным в мошенничестве. Молодой человек поплатился свободой и, предполагая, что до поры до времени избежит уплаты алиментов, привыкал к новой жизни», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Расчетные счета должника-мошенника были пусты, но судебные приставы не выпускали их из вида. И дождались: на один из них поступили деньги - чуть меньше, чем сумма долга по алиментам.

Тут же 153 000 рублей были списаны со счета и направлены ребенку.

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Гость|25.12.2019 15:20|

penzainform.ru писал(a):

находил
как это

Гость|25.12.2019 15:36|

penzainform.ru писал(a):

суд признал его виновным в мошенничестве.
В телефонном мошенничестве? Откуда долька пришла? Может и срок за дольку дэпчиком?

Имя: Гость
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