25.12.2019 | 15:05

29-летний житель Бессоновского района задолжал 12-летнему сыну 177 тысяч рублей. Как пояснили в УФССП по Пензенской области, он принципиально не платил алименты некогда любимой жене.

«Тем не менее нигде не работающий мужчина находил деньги на свое хорошее содержание. За это он был привлечен к уголовной ответственности - суд признал его виновным в мошенничестве. Молодой человек поплатился свободой и, предполагая, что до поры до времени избежит уплаты алиментов, привыкал к новой жизни», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Расчетные счета должника-мошенника были пусты, но судебные приставы не выпускали их из вида. И дождались: на один из них поступили деньги - чуть меньше, чем сумма долга по алиментам.

Тут же 153 000 рублей были списаны со счета и направлены ребенку.