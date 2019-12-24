24.12.2019 | 17:54

На площадке возле лицея № 2 кататься на коньках пока опасно для здоровья: сплошные кочки и ухабы. Четырех заливок оказалось недостаточно для получения идеально ровной поверхности. Младшеклассники выходят на лед в обычной обуви, в которой удержаться на ногах тоже непросто.

Эта хоккейная коробка - излюбленное место детворы. Побросав рюкзаки, школьники проверяют замершую воду на прочность. Ходят по тонкому льду.

«Редко можно упасть. Я здесь постоянно катаюсь, мне здесь очень нравится», - отметил школьник Тимофей Белозерцев.

Заливкой площадки занимаются преподаватели учебного заведения. Сотрудники лицея не первый день готовят спортивный объект к зимнему сезону. Однако учителям мешает погода. Плюсовые значения на столбиках термометра сводят все их усилия к нулю.

«Из школы у нас есть специальный кран, который мы сделали для заливки катка, он здесь рядышком, мы протягиваем и проливаем», - рассказала заместитель директора лицея № 2 г. Пензы Лариса Аракелян.

Нужно еще как минимум семь-восемь таких водных процедур.

Всего в Пензе насчитывается 42 хоккейных коробки, залить планируют 33. На многих будут работать дворовые тренеры. Кроме того, площадки станут местом проведения традиционных турниров, в которых скрестят клюшки непрофессиональные детские команды.