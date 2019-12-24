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Общество | В Пензе планируют залить 33 хоккейные площадки

24.12.2019|17:54
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На площадке возле лицея № 2 кататься на коньках пока опасно для здоровья: сплошные кочки и ухабы. Четырех заливок оказалось недостаточно для получения идеально ровной поверхности. Младшеклассники выходят на лед в обычной обуви, в которой удержаться на ногах тоже непросто.

Эта хоккейная коробка - излюбленное место детворы. Побросав рюкзаки, школьники проверяют замершую воду на прочность. Ходят по тонкому льду.

«Редко можно упасть. Я здесь постоянно катаюсь, мне здесь очень нравится», - отметил школьник Тимофей Белозерцев.

Заливкой площадки занимаются преподаватели учебного заведения. Сотрудники лицея не первый день готовят спортивный объект к зимнему сезону. Однако учителям мешает погода. Плюсовые значения на столбиках термометра сводят все их усилия к нулю.

«Из школы у нас есть специальный кран, который мы сделали для заливки катка, он здесь рядышком, мы протягиваем и проливаем», - рассказала заместитель директора лицея № 2 г. Пензы Лариса Аракелян.

Нужно еще как минимум семь-восемь таких водных процедур.

Всего в Пензе насчитывается 42 хоккейных коробки, залить планируют 33. На многих будут работать дворовые тренеры. Кроме того, площадки станут местом проведения традиционных турниров, в которых скрестят клюшки непрофессиональные детские команды.

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Гость|24.12.2019 18:46|

penzainform.ru писал(a):

Всего в Пензе насчитывается 42 хоккейных коробки, залить планируют 33. На многих будут работать дворовые тренеры
Почему они до сих пор не ПЛАТНЫЕ???? Они находятся на муниципальной земле! Городской бюджет должен пополняться! 20 руб./ч. за вход!

Имя: Гость
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