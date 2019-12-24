На площадке возле лицея № 2 кататься на коньках пока опасно для здоровья: сплошные кочки и ухабы. Четырех заливок оказалось недостаточно для получения идеально ровной поверхности. Младшеклассники выходят на лед в обычной обуви, в которой удержаться на ногах тоже непросто.
Эта хоккейная коробка - излюбленное место детворы. Побросав рюкзаки, школьники проверяют замершую воду на прочность. Ходят по тонкому льду.
«Редко можно упасть. Я здесь постоянно катаюсь, мне здесь очень нравится», - отметил школьник Тимофей Белозерцев.
Заливкой площадки занимаются преподаватели учебного заведения. Сотрудники лицея не первый день готовят спортивный объект к зимнему сезону. Однако учителям мешает погода. Плюсовые значения на столбиках термометра сводят все их усилия к нулю.
«Из школы у нас есть специальный кран, который мы сделали для заливки катка, он здесь рядышком, мы протягиваем и проливаем», - рассказала заместитель директора лицея № 2 г. Пензы Лариса Аракелян.
Нужно еще как минимум семь-восемь таких водных процедур.
Всего в Пензе насчитывается 42 хоккейных коробки, залить планируют 33. На многих будут работать дворовые тренеры. Кроме того, площадки станут местом проведения традиционных турниров, в которых скрестят клюшки непрофессиональные детские команды.
penzainform.ru писал(a):Почему они до сих пор не ПЛАТНЫЕ???? Они находятся на муниципальной земле! Городской бюджет должен пополняться! 20 руб./ч. за вход!