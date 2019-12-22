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Общество | Новые и старые школы: пензенцы жалуются на неравные условия

22.12.2019|11:01
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В последние годы в Пензе появилась не одна новая школа. Родители юных горожан, обучающихся в образовательных учреждениях, которые были возведены еще в советскую эпоху, считают, что их дети ущемлены.

Проблему озвучил мэр Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 20 декабря, в Центре культуры и досуга.

«Идут запросы: наши дети начинают учиться в сильно неравных условиях, новые школы лучше, комфортнее, светлее, лучше оснащены, в них удобнее мебель; необходимо предусматривать денежные средства в том числе на реновацию тех объектов, которые были построены в 60-70-е годы и позже», - пояснил суть обращений глава администрации.

«Нужно понимать, что новые школы строятся в рамках национального проекта. Федералы нам дают деньги на вполне конкретные мероприятия. Новые появляющиеся проблемы не являются предметом национального проекта. Будем надеяться, что федерация нас услышит, что эта проблема будет решаться в том числе с привлечением средств федерального бюджета», - отметил он.

Андрей Лузгин напомнил, что в регионе второй год действует программа по ремонту сельских школ.

«По инициативе депутатов городской думы мы направили запрос губернатору, чтобы наши городские школы тоже были включены в эту программу, чтобы она распространялась на все муниципалитеты Пензенской области», - заключил мэр.

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Гость|22.12.2019 11:35|

Выход часто там где вход. Надо разрушить вновь возведённые хорошие школы, жилые дома, медцентры и ещё что там за последние годы понастроили. ХВАТИТ издеваться над людьми. Вернуть взад-обратно лачуги, крытые соломой. Тогда к уважаемым пензякам вернётся душевный покой и отойдёт тупая зависть.

Гость|22.12.2019 11:53|

Тоже самое детских садов касается.

Имя: Гость
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