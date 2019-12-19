19.12.2019 | 14:23

Осужденные исправительных учреждений Пензенской области изготовили авторские новогодние игрушки и украшения для многодетных семей.

Подарки выполнены в различных техниках. Так, в следственном изоляторе и колонии-поселении № 12 женщины связали яркие куклы, в других колониях подготовили деревянные поделки, вылепили символы наступающего года - мышей.

Начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Павел Стариков подчеркнул, что новогодняя акция по изготовлению игрушек направлена на сохранение у заключенных семейных ценностей, чувства сострадания, развитие творческих способностей.

Все приготовленное направят в социальные учреждения региона, уточнили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.