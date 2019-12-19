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Общество | В Пензе осужденные сделали новогодние игрушки для многодетных семей

19.12.2019|14:23
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Осужденные исправительных учреждений Пензенской области изготовили авторские новогодние игрушки и украшения для многодетных семей.

Подарки выполнены в различных техниках. Так, в следственном изоляторе и колонии-поселении № 12 женщины связали яркие куклы, в других колониях подготовили деревянные поделки, вылепили символы наступающего года - мышей.

Начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Павел Стариков подчеркнул, что новогодняя акция по изготовлению игрушек направлена на сохранение у заключенных семейных ценностей, чувства сострадания, развитие творческих способностей.

Все приготовленное направят в социальные учреждения региона, уточнили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Источник — фото www.58.fsin.su
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Гость|19.12.2019 14:59|

А что сделали?ножи,фомки , отмычки,кастетики?

Гость|19.12.2019 15:07|

давно не было вестей из зоны

Имя: Гость
Комментарий:

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